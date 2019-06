Agenda de aceleración económica: Frei se alinea otra vez con Piñera mientras oposición acusa que plan es “tardío e insuficiente”

Pese a las críticas que despertó en algunos sectores de la oposición –como el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés o el senador PPD Ricardo Lagos Weber el anuncio del Gobierno de Sebastián Piñera consiguió un espaldarazo rotundo de un personero que estas alturas es un leal aliado: el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Este jueves, luego de una Cuenta Pública pobre en materia de anuncios económicos, el Gobierno sacó bajo la manga una “agenda de aceleración económica” para apurar inversiones por casi US$1.400 millones y que tendrá un impacto de al menos 12 mil empleos directos.

A través de una columna publicada en El Mercurio, el ex mandatario planteó que como Consejo de Políticas en Infraestructura “miramos con confianza estos anuncios y nos ponemos a disposición para acompañar este proceso y profundizarlo, de modo de recuperar, al menos en este campo, el lugar de privilegio con el que se nos calificó hace menos de 10 años”.

Pero no solo eso, el expresidente fue más allá e incluso aplaudió los anuncios hechos por el Presidente en la Cuenta Pública del 1 de junio, destacando “el esfuerzo que se está haciendo por incrementar en forma significativa la inversión en infraestructura de comunicaciones y transporte” , los que calificó como “una muy buena señal de cómo enfrentar esa menor competiividad”.

Sin embargo, el entusiasmo de Frei no es compartido en la oposición. En Radio Cooperativa, el exministro Nicolás Eyzaguire aseguró que “esto no va a mover mucho la aguja, porque si es aceleración de lo ya presupuestado, por tanto es un impulso ahora a costa de menor impulso en el futuro”.

A su turno, el ex ministro de Hacienda del Gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés dijo que "se necesita un paquete más ordenado de lo que está pasando. Creo que de verdad hay una falta de política macroeconómica en Chile (...) Veo bastante confusión".

En particular, señaló que esta agenda de inversión en infraestructura pública, le "sorprendió". "Venimos de una serie de anuncios fiscalmente bien caros y ya lo han dicho varios: que cada día por medio tenemos un nuevo anuncio. Se anunciaron más metros de lo que habitualmente se anuncia en un Gobierno, además anunciaron trenes, la reforma de pensiones que es cara, cara, cara y ahora este programa especial de infraestructura (…) Entonces, las cosas empiezan a sumar y uno dice bueno, si estábamos tan aproblemados fiscalmente, ¿cómo eso cabe?", dijo en 24 Horas.

"Hay que ver más los números, pero estamos estirando el elástico más allá de lo que es coherente con lo que nos dijeron que eran las estadísticas fiscales hace dos años", añadió.

Para el senador PPD Ricardo Lagos Weber, los anuncios de los ministros Larraín y Fontaine “claramente son positivos pero insuficientes y tardíos”, y advirtió que si bien comparte el objetivo del Gobierno de “reducir los tiempos para obtener permisos de obras y revisar los tiempos para los permisos medioambientales”, esto debe realizarse “sin pasar a llevar la legislación”.

Interpelando directamente al jefe de la billetera fiscal, Lagos Weber dijo que “hace meses que ya se podía prever lo que ocurriría producto de la guerra comercial, se lo planteamos al gobierno en su oportunidad y no vimos una reacción del gobierno o de su equipo económico. Espero que el ministro de Hacienda se coloque más proactivo y creativo. Se debe contar con un plan previo para enfrentar la crisis y no esperar que se instale una crisis que puede ser muy dramática para las familias chilenas”, dijo el parlamentario.

A juicio de Lagos Weber, “el Gobierno en su relato está más preocupado de motivar acuerdos para reformular las instituciones políticas y no está viendo que el problema económico se está agravando cada día más y eso es lo que va a terminar afectando la calidad de vida de los chilenos y chilenas y terminando de deteriorar aún más las expectativas económicas. Espero que el Gobierno ponga en el centro el crecimiento y el empleo ya que esa es la forma de enfrentar la crisis que se está produciendo a nivel mundial y que tendrá impacto en nuestra economía y no concentrarse en desviar la atención hacia algunas reformas constitucionales que no son la prioridad número uno”.