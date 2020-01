Desbordes sortea complejo consejo general de RN y logra imponer su tesis de la libertad de acción

“Voy a pedir al consejo de RN que manifieste si me apoya o no me apoya (...) si no me apoyan dejo de ser presidente del partido". Así de tajante fue el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ayer, en la previa a una prueba de fuego: el Consejo General de su partido, que se realizó hoy con el objetivo de definir la postura de la colectividad de cara al plebiscito del 26 de abril.

La jornada tuvo lugar hoy en el Hotel W, en la comuna de Las Condes, y estuvo marcada por el respaldo -con aplausos incluidos- a la continuidad de Desbordes en la presidencia del partido, un "homenaje" al Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, quien enfrenta una acusación constitucional que fue aprobada en la Cámara de Diputados, y la determinación de la "libertad de acción" de los militantes de RN frente al plebiscito.

Desbordes comenzó su discurso expresando que no pretende renunciar a la presidencia del partido. Pero sí, que pone el cargo a disposición del consejo. "Si el consejo general quiere que yo deje de ser presidente del partido, no tengo problema", dijo entre una fuerte ovación de los presentes como muestra de apoyo a su gestión.

Directo al grano, el timonel confirmó lo que había planteado en una primera instancia, se dejará en libertad de acción a sus militantes en el marco del plebiscito. "La resolución de este consejo general es decretar la libertad de acción a sus militantes y todos sus dirigentes", dijo Desbordes, quien confirmó que existen variadas posturas al interior de la colectividad. "Hay una mayoría 60-40 que está sobre el rechazo y un importante grupo está por el apruebo", insistió.

Tras la cita el diputado Luis Pardo valoró el encuentro y dijo que el partido sale fortalecido del consejo. "Salimos con una mayoría que respalda ampliamente la opción del rechazo pero vamos a trabajar en armonía con todas las partes del partido y esperamos, a partir de este consejo, salir a la calle a defender nuestras ideas a poner en el tapete las razones por las que estamos por el rechazo, que es un rechazo propositivo. Vamos a proponer una reforma a la constitución", señaló.

A sus palabras se sumó el diputado Diego Schalper, quien manifestó que la mayoría de RN está por el rechazo. "Para nosotros eso es importante porque cuando empezó este camino algunos decían que votar por el rechazo era ponerse fuera de la historia. Hoy día está dentro de las posibilidades, tiene legitimidad y hemos avanzado en la viabilidad", dijo el parlamentario.

"No estamos haciendo un saludo a la bandera lo que vamos a transmitir son reformas de fondo para hacernos cargo de los problemas y los chilenos no tengan que esperar dos años por los cambios", añadió.

Por su parte la diputada por Antofagasta, Paulina Nuñez, dijo que lo importante hoy día era dar libertad de acción a todos los militantes de RN y a "todos los que ocupamos un cargo en el partido o el Congreso o el Parlamento".

"En RN no se impone una postura , en RN no decide entre cuatro paredes ni menos las mesas directivas imponen lo que se va a decidir", recalcó.

Cabe mencionar que el escenario es complejo dentro del partido, con una fuerte oposición interna a la idea de realizar una nueva Constitución liderada por el exministro Andrés Allamand, quien en noviembre estaba por el Apuebo, sin embargo, ahora lidera el grupo de 8 de los 9 senadores de su partido que anunció su voto de rechazo a la nueva Carta Magna en el plebiscito abril, bajo el argumento del miedo y la falta de seguridad, señalando que no están las condiciones de paz social necesarias para este proceso.

Homenaje a Guevara

Los militantes de RN brindaron su respaldo a la gestión del Intendente de Santiago, Felipe Guevara, quien por estos días enfrenta enfrenta una acusación constitucional, la que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que actualmente se encuentra suspendido de sus funciones.

Durante el consejo, el propio Desbordes tuvo palabras para el intendente y aseguró que Guevara -quien se encontraba presente- "ha tenido el coraje de ponerse firme con los violentos que le han hecho la vida imposible a los habitantes del centro de Santiago (…)".

El timonel del partido pidió que le rindieran un homenaje porque "no merece lo que está pasando", momento en que los asistentes se pusieron de pie para aplaudirlo, mientras se proyectaba una imagen con su voto acompañado del hashtag “YoEstoyConGuevara”.

El timonel de RN también sostuvo que Guevara "pudo haber seguido perfectamente como alcalde de Lo Barnechea, pero aceptó la invitación del Presidente Piñera ha asumir un cargo tan complicado en medio del conflicto".