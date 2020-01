Allamand se juega la carta del “fantasma” de la UP: “Lo que sucederá en 2020 y 2021 tiene la misma gravedad de lo que vivimos en los años ‘72 y ‘73”

El senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, justificó su voltereta en cuanto a su voto para el proceso constituyente, y aseguró en entrevista con El Mercurio que esta vez “nuestra postura ya no tiene vuelta atrás”.

El exministro, quien en noviembre estaba por el Apuebo, lideró el grupo de 8 de los 9 senadores de su partido que anunció su voto de rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito abril, bajo el argumento del miedo y la falta de seguridad, señalando que no están las condiciones de paz social necesarias para este proceso. “Yo no he tenido cambio ideológico alguno, sigo pensando en que el Congreso debe ser un lugar de acuerdos (…) en que debemos realizar cambios de fondo en el tema constitucional”, indicó.

En la entrevista de este domingo, Allamand insiste en este punto y comparó la actual situación de país con la que se vivió en la Unidad Popular antes del golpe cívico militar.

“Lo que sucederá en 2020 y 2021 tiene a lo menos la misma gravedad de lo que vivimos en los años 72 y 73, y en menor medida en el año 1988 y 1989 (…) El país se juega su destino en estos dos años y uno tiene la obligación de actuar de acuerdo a sus convicciones", advirtió el parlamentario.

Asimismo, el senador hizo un llamado a Chile Vamos a que “debemos volver a plantear con fuerza nuestro ideario y que la centroderecha no se acompleje ante la izquierda radical".

Competencia estrecha

La apuesta de Allamand es que el resultado en el plebiscito sea estrecha, considerando además que por el rechazo también están 21 de los 36 diputados de su partido.

“Algunos pensaban que el plebiscito era carrera corrida, algunos incluso anticipaban que el resultado iba ser 80/20. Ahora que entramos a la cancha con fuerza, se inicia la disputa: claro que se les complica que construyamos una opción de rechazo positiva (…) Es cierto que hay un millón 200 mil personas que se pronunciaron en esa famosa marcha, pero son muchos más los que no se han manifestado públicamente, por lo tanto tenemos que representar a esa mayoría ciudadana (…) Vamos a sorprender con el contenido de la campaña que desplegaremos desde fines de enero, será lo opuesto a una campaña del terror”, indicó.

Respecto a la situación al interior en RN, señaló que hay una “mayoría clara” en el partido, pero evitó polemizar con Mario Desbordes, al plantear que “el presidente del partido acertó cuando desde el día siguiente al acuerdo estableció que iba a existir libertad de acción. Más allá del Sí y el No, luego de abril todos vamos a tener el mismo planteamiento institucional”.

"Voltereta" de Lavín

En cuanto a la posición de otros actores relevantes de su sector como el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín (UDI), que están por el Apruebo, Allamand se aventuró a pronosticar una voltereta del edil.

“El aspira legítimamente a ser el candidato presidencial de Chile Vamos. Al final va a estar con el rechazo”, indicó.