La Moneda aun respira: Gobierno pondrá todas las fichas en el Senado para que no prospere acusación contra Guevara

Seguramente el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, jamás olvidará la jornada del 23 de enero. La autoridad regional fue sometida este jueves a una acusación constitucional, la que luego de casi 4 horas de discusión en la Cámara de Diputados, fue aprobada por 74 votos a favor, 71 en contra y una abstención.

Con la aprobación, el intendente queda suspendido de su cargo hasta que el libelo sea revisado por el Senado el próximo 3 de febrero. De aprobarse en la Cámara Alta, el exalcalde de Lo Barnechea quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años.

Las reacciones no tardaron y desde el Gobierno el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguro que la acusación es un "grave daño a todos los futuros intendentes". El secretario de Estado dijo a T13 Radio que no pueden seguir con las "acusaciones irresponsables" que, a su juicio, tienen un carácter de juicio político que no se condicen con el sistema presidencial.

Blumel dijo además que los diputados "están incumpliendo sus labores" y aseguró que el intendente Guevara no debe renunciar. "Hay que avanzar en la deliberación en el Senado", manifestó el jefe de Gabinete.

El Senado es la clave

El Senado es la clave para La Moneda entonces y es ahí donde el Gobierno pondrá todas sus fichas para que la acusación no prospere y así, "salvar" al intendente.

Según consigna La Tercera, fuentes de La Moneda comentaron que el propio Blumel junto al subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, ya comenzaron a sondear algunas posturas de senadores, principalmente de la DC, en quienes ven mayor margen de que no aprueben el libelo.

Cabe recordar que la acusación contra el intendente Guevara fue impulsada por el jefe de la bancada DC, Gabriel Ascencio, por lo que la apuesta del Gobierno pone a los senadores en entredicho.

Sin embargo, desde la DC, varios senadores estarían "complicados", ya que, según señala el mismo medio, consideran que los argumentos del texto son "débiles". Sin embargo, la preocupación para la DC es el alto costo ciudadano que significaría para ellos rechazar el libelo.

A pesar de las dudas de la DC, en La Moneda creen que "hay margen", por lo que intensificarán las conversaciones y la estrategia para enfrentar la ofensiva. De hecho, este lunes el ministro de la Segpres, Felipe Ward, junto al subsecretario de la cartera, Juan José Ossa, se reunirán con los abogados de Guevara para ver los pasos a seguir.