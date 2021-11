Cruces entre candidatos y dardos a Kast por sus inversiones en Panamá marcan el debate presidencial focalizado en pymes

Un día después de cruzar posturas sobre educación, ciencia y arte en la Universidad de Chile, los candidatos presidenciales volvieron a verse las caras, esta vez en el foro presidencial “Las Pymes y el Futuro de Chile”, donde debatieron sus posturas en la materia.

Asistieron cinco de los siete candidatos: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Marco Enríquez-Ominami (PRO), José Antonio Kast (Partido Republicano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Sebastián Sichel (Chile Podemos +), en tanto se excusó de participar Eduardo Artés (Unión Patriótica), y Franco Parisi (Partido de la Gente) sigue restándose de estas instancias por encontrarse en Estados Unidos.

El foro organizado por Radio ADN, el Foro de Emprendimiento Ciudadano (FECI), el Instituto de la Pequeña Empresa y la Economía Social (IPEES) y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), fue escenario de dardos cruzados, como los de Yasna Provoste hacia Kast, cuando señaló que el país no quiere “autoritarismos” o los dirigidos a Boric, cuando planteó que el país no resiste “improvisaciones” ni una política de “ensayo y error”.

Otros, como Sebastián Sichel declararon que pretende ser el “presidente de las pymes”, mientras Enríquez Ominami insistió en el tono más frontal que ha desplegado hacia Boric y respondió con dureza cuando este dijo que el cineasta busca hacerse el “chistoso”. “Ayer el diputado Boric nos trata de mentirosos ahora de chistoso”, dijo, aprovechando de emplazarlo por su postura zigzagueante en materia de cuarto retiro de fondos de pensiones.

ME-O también cuestionó a Kast, acusándolo de “evadir impuestos” por las inversiones que tuvo en Panamá. “Y eso es indecente”, disparó. “Es un deleite escuchar a Kast hablar de impuestos. El tipo era diputado y se encargó de pagar todos sus impuestos fuera de Chile (…) José Antonio Kast nos podría ayudar a saber cómo se construye una pyme en Panamá y que las demás pymes puedan ver un camino de prosperidad en paraísos fiscales", dijo en tono irónico.

La hora de las propuestas

A nivel de propuestas, hubo varias. “Lo que proponemos es que exista un nuevo pacto social entre el Estado y las pymes. Tenemos que ser capaces de generar mayor capacitación y un mercado en el que sean capaces de desarrollarse”, dijo la candidata de la centroizquierda, Yasna Provoste.

“Nosotros hemos señalado que nuestra primera tarea es consolidar un conjunto de programas que ayudan a las empresas de menor tamaño. Pero también que seamos capaces de generar condiciones de pago, cómo el Estado condiciona el pago de manera que no exista deuda a las empresas de menor tamaño”, añadió.

El tema de los pagos fue abordado también por el candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, quien señaló que no se le puede pedir a las pymes que paguen de inmediato, agregando que “se pide que el Estado haga la pega”. “Tenemos un problema, uno propone subir la carga tributaria, otro propone también ofrecer bajar la carga. Hay que tener un carro completo, decir que van a pagar menos pero no van a tener ayudas estatales es una irresponsabilidad”, precisó.

“Hay ciertos márgenes, si usted compra algo, yo se la pago cuando me la entrega –planteó por su parte el candidato José Antonio Kast. No creo que por ley alguien va a pagar en la fecha que establece la ley, por eso el Estado tiene que pagar en la fecha”.

José Antonio Kast también destacó algunos puntos de su programa: "Hemos planteado un AtiendePyme, como ChileAtiende, para la atención de las pymes". Además, aludiendo a uno de los puntos polémicos de su programa, el de rebajar la carga tributaria y marcando clara diferencia con Boric -quien propone en su programa subir el impuesto a los combustibles- dijo que “sí creemos en el cambio climático, pero no queremos subirle el combustible a las personas, a los camioneros. Sí queremos bajar los impuestos”.

El candidato de ultraderecha emplazó a Boric aludiendo a los “voceros de algunas candidaturas” que “no ayudan a tener reglas claras”, y dijo al diputado magallánico que “si de verdad quiere apoyar a las pymes, vote en contra del proyecto de indulto que presentó la senadora Provoste”.

En tanto, Sebastián Sichel dijo que “quiero que en 30 años se recuerde mi gestión y se diga que 'este joven dirigió un país y puso a las pymes en el corazón del desarrollo” y además propuso “crear Fomenta Chile, para crear pymes en Chile”. Asimismo, indicó que “yo creo que la Fiscalía Nacional Económica tiene que ejercer control de oficio en mercados concentrados, donde una empresa tenga más del 25% de concentración de mercado”.

Mientras, Gabriel Boric indicó que “vamos a ayudar a las pymes a salir adelante con un plan de rescate y luego otro con uno de reactivación”. “Parte de lo que nos interesa avanzar es poder colaborar en un proceso de reactivación verde, nos interesa la creación de un banco de desarrollo para las pymes, mejorar la capacitación que hoy está concentrada principalmente en las grandes empresas. Hoy día las deudas de servicios básicos acumuladas para pagarlas les piden un pie de 10%, le proponemos la exención de algunas deudas”, indicó.

Al mismo tiempo, añadió que “vamos a avanzar a las medidas que apuntan al crecimiento, centrado en las pymes y normas que nos permitan generar mayores ingresos. Impuestos al 0,1% más rico del país, además del cobre y economía más verde. Tener un país más verde es un desafío que tenemos”.

Boric también recordó su propuesta de sueldo mínimo, “donde nuestra expectativa es llegar a $500 mil”, lo cual irá junto a una batería de medidas, para “ir acompañando a las pymes para no ahogarlas". "Queremos ser el Gobierno de las pymes. Lo digo porque en los últimos gobiernos se ha hablado de su importancia, pero el 87% de las ventas lo concentran las grandes empresas", añadió.

Marco Enríquez-Ominami, por su parte, planteó que “a través del BancoEstado vamos a dar un crédito a tasa 0 con ocho meses de gracia en peso y no en UF para las pymes". Además, apuntó a redefinir las tareas del BC. “Es cierto que tenemos un problema de inflación, es un fenómeno mundial. Esta idea de que el Banco Central está sobrereaccionando no la comparto. Me parece que el Banco Central tiene muchas más tareas que las que está dando”, indicó.