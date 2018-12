Maduro niega que en Venezuela exista un Bolsonaro: "Aquí lo que hay es pueblo y chavismo para rato"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalo que no habrá un giro político en Venezuela como el que dio Brasil con la elección de Jair Bolsonaro.

"Venezuela no es Brasil. Acá no va a haber un Bolsonaro. Aquí lo que hay es pueblo y chavismo para rato (...). Bolsonaro aquí no va a haber nunca, porque nosotros construimos fuerza popular", precisó Maduro durante un acto del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), consigna Emol.

"Aquí te espero, con millones de hombres y mujeres y con la Fuerza Armada (...) Aquí te espero, Mourao, ven tú mismo", desafió Maduro.

Cabe recordar que, un día después de su victoria electoral en Brasil, en octubre último, Bolsonaro descartó una eventual intervención militar en Venezuela pese a las "serias dificultades" causadas por el gobierno de Maduro, al que tacha de "dictadura".