La migración llegó a los trabajos: 90% de los chilenos tienen un compañero extranjero

En el último tiempo, se ha hablado sobre el aporte cultural y laboral de los migrantes que llegan a Chile. De hecho, ya se hacen proyección sobre el aporte de los migrantes al desarrollo de la economía nacional.

En ese sentido, SOS Group realizó un sondeo para conocer la percepción de los trabajadores chilenos, sobre la llegada de extranjeros a sus lugares de trabajo.

Los resultados confirman una importante participación de los migrantes en el mercado laboral nacional, al revelar que un 90% de los encuestados declaró que tiene un compañero de trabajo extranjero.

"Entre 2014 y 2018 la población extranjera creció de 490 mil personas a más de un millón 250 mil cifra que, si bien revela un gran incremento de esta población, no muestra el real impacto en el mercado laboral, ya que 9 de cada 10 chilenos declara trabajar junto a un extranjero", explica Alvaro Vargas, gerente general de SOS Group.

Al evaluar la convivencia entre los trabajadores, un 89,3% de los encuestados manifestó tener una buena relación laboral con sus pares extranjeros. "Esto demuestra que desde el punto de vista de la convivencia la llegada de trabajadores extranjeros ha significado un aporte en el clima laboral de las empresas!, asegura Vargas.

Una de las consultas que realizaba el estudio era: “En tu empresa ¿contratan más trabajadores extranjeros que chilenos?”. Los resultados mostraron que un 46,1% sostuvo que sí, mientras que un 53,9% señaló que esto no ocurre. “Este resultado es un llamado de atención para los trabajadores nacionales, puesto que debemos preguntarnos por qué las empresas -según la percepción de los trabajadores- están prefiriendo a migrantes para ocupar las plazas de trabajo disponibles”, precisa el ejecutivo.

Por último, un aspecto que no logró una buena evaluación fue en el ámbito de la productividad de las empresas, donde un 61,1% de los encuestados manifestó que la llegada de extranjeros no ha significado una mejora en la productividad de la compañía. Resultado que se contrapone con los recientes comentarios sobre el aporte de los migrantes al desarrollo de la economía nacional. "Probablemente el sentir de las personas refleja que 'lo que es bueno para la economía no es necesariamente bueno para mi'. Creemos que esta percepción se basa en los temores que pueden existir en la fuerza laboral respecto a una mayor competencia en el mercado y que afectaría las oportunidades y niveles de salarios de los trabajadores nacionales", señala Vargas.

Esta encuesta fue autoaplicada y se realizó entre el 11 y 18 de junio considerando una muestra de 642 personas, que se desempeñan en los siguientes rubros de la economía.