Otra vez en Temuco: denuncian nuevo caso de donación fallida de órganos

Cuando aún no terminan los coletazos del fallido traslado de órganos tras la muerte del kinesiólogo Joaquín Bustos, los que no pudieron ser trasladados desde Temuco a Santiago, otra denuncia sacude al Ministerio de Salud.

Al igual que en el anterior, este también ocurrió en Temuco. La familia de Carlos Parra Lizama, trabajador de 27 años y que falleció en el Hospital Regional de la ciudad tras ser atropellado por una camioneta el pasado fin de semana en Lonquimay, denunció que sus órganos no pudieron ser usados, a pesar de que el joven era donante.

Según dijo su prima Daniela Marín al diario El Austral, "no hubo acercamiento con ningún equipo de salud, pese a que la familia estaba dispuesta a efectuar la donación de sus órganos, porque era el deseo de él".

Jeannie Ackermann, vecina de Lonquimay y madre de una joven transplantada, criticó también lo ocurrido, señalando que " este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo. Estuve conversando con la mamá de Carlos y su dolor es inmenso". Según detalla, la madre de Carlos Parra "quería que su hijo siguiera viviendo en otras personas, nosotros nos hemos encontrado en más de una ocasión en esto y no sabemos dónde está fallando el sistema. En las regiones no funciona, porque está muy centralizado en Santiago".

A raíz de esta nueva denuncia, el Ministerio de Salud emitió un comunicado explicando lo ocurrido. De acuerdo al texto, Parra Lizama "fue evaluado estableciéndose que no cumplía con los criterios para certificación de muerte encefálica".

Debido a lo anterior, "la condición de gravedad y de daño no permitió avanzar a adquirir la condición de donante", a lo que igualmente agradecieron la disposición de la familia de respetar los deseos del joven.