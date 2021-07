Carmen Gloria Valladares: "No podíamos estar en un acto tan noble y al mismo tiempo había personas que estaban siendo reprimidas"

Carmen Gloria Valladares hasta ayer era un nombre desconocido para gran parte de la ciudadanía. Pero, tras la primera sesión de la Convención Constituyente, la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se convirtió en una de las protagonistas de la jornada por su templanza para dirigir el acto que debió ser suspendido en medio de protestas ocurridas en las cercanías de ex Congreso de Santiago.

En entrevista con el diario El Mercurio, Valladares explicó por qué decidió suspender la sesión: “Tengo la convicción de que era un acto que debía tener la transparencia y el reconocimiento de todos los ámbitos de la nación. No podíamos estar en un acto tan noble, que recogía la voluntad popular, y al mismo tiempo había personas que estaban siendo reprimidas. No podía compartir esto. Era necesaria la suspensión para que el país pudiera estar en tranquilidad”.

Además, agregó que nunca pensó "en suspender la sesión definitivamente; sí pensé que había que tomarse los tiempos suficientes para que la situación volviera a la normalidad”.

Valladares indicó que la ceremonia iba a continuar como estaba prevista, pero que para tomar la decisión de reanudarla pidió informes a los equipos de seguridad y al Instituto de Derechos Humanos (INDH).

“Pedí un informe a los servicios de seguridad que había implementado el Gobierno, y también le pedí información al INDH y me llamaron para decir que no había detenidos ni había personas lesionadas. También les pedí a cuatro convencionales constituyentes, de distintos sectores, entre ellos abogados y médicos, que fueran al lugar y me dieran una opinión de lo que habían visto. Con la suma de esos elementos reanudé la sesión”, indicó.

Cuando se retiró de la ceremonia, Valladares fue ovacionada por los convencionales. Sobre esto, afirmó que "estaba sorprendida. Nunca pensé que lo que sucedió fuera por mí como persona; yo representaba la herramienta técnica para sacar esto adelante. En el fondo era un reconocimiento a la labor del Tricel”.