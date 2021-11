Certificados de lucidez: Senama dice que notarías no pueden pedir documento a mayores de 75 años

"El hecho de tener más de 75 años no significa que la persona mayor no sea capaz. Por lo tanto, legalmente no corresponde", indicó Caballero en conversación con Radio Cooperativa.

Asimismo, cuestionó la "mirada edadista, discriminatoria, donde todo se asocia a la desvaloración, a que no hay capacidades, que no se puede, y eso no es así". En esa línea, comentó que si una persona "no está declarada interdicta, es plenamente capaz ante las leyes y ante la legislación nacional",

Además, remarcó que las personas deben rechazar la petición de los mencionados certificados y denunciar ante el Senama, ya sea por el número 800 400 035 -que opera gratuitamente y de lunes a viernes-, o en las distintas coordinaciones regionales del Servicio.