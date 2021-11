Gobierno reitera llamado a personas mayores y con discapacidad a participar de un proceso seguro este domingo de elecciones

Con el objetivo de impulsar la participación de las personas mayores, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, reiteró el llamado a votar de manera segura este domingo.

“Una vez más estamos anunciando que tanto las personas mayores, las personas con discapacidad y las embarazadas ocupen el horario que se sugiere para ir a votar, este horario es entre las 14:00 y las 18:00 horas. ¿Por qué lo recomendamos? Porque es un horario donde las personas que más requieren tengan un espacio para votar de mucho cuidado, protegido y expedito”, expresó.

Sin embargo, y tal como las veces anteriores, la ministra explicó que “durante toda la jornada de votación, estos mismos grupos tendrán preferencia a la hora de ir a votar. Para nosotros es muy importante contar con el voto de todos, nuestro llamado es que en esta votación nadie quede fuera”.

La ministra señaló que es muy importante recordar que para esta elección, “el Carné de Identidad o pasaporte son los únicos documentos para acreditar identidad y ejercer el derecho a sufragio. En el caso de las personas con discapacidad, la credencial de discapacidad, no es un documento para votar”.

Las personas mayores, con discapacidad tendrán atención preferente este domingo en cualquier horario, aunque el Servel sugirió que los mayores de 60 años puedan concurrir a los lugares de votación entre las 14 y 18 horas, ya que se estima que será cuando exista un menor flujo de personas.

En ese sentido, la titular de Desarrollo Social y Familia, aseguró que “lo más importante para nosotros es cuidar a las personas mayores, a las personas con discapacidad y proteger su salud permitiendo mayores y mejores condiciones para su participación. Queremos reiterar que este es un proceso seguro, para que puedan asistir con confianza”.

Respecto a las personas con discapacidad, la ministra puntualizó que “todas las personas con discapacidad, mayores de 18 años, discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva, pueden asistir a votar. Nuestra recomendación, junto con el Servel, es elegir horario entre las 14.00 y las 18.00 horas, al igual que las personas mayores, porque creemos que en ese horario va a haber menos aglomeración y menos personas por las experiencias de los procesos eleccionarios que hemos tenido. Siempre su atención será preferente, eso significa que si llega una persona con discapacidad deberá votar antes que otra persona”.

Agregó que “es muy relevante decir que pueden asistir acompañados, tienen el derecho al voto asistido. Es un derecho, no es un favor. No es una autorización, es el derecho al voto asistido: a ir con una persona mayor de 18 años de su confianza y en el caso de no tenerla pedirle al presidente de la mesa que lo asista hasta fuera de la cámara secreta, y podrá ayudarlo a doblar el voto y hacer todos los procedimientos necesarios”.