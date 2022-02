Corte de Apelaciones admitió la tramitación del recurso de protección presentado contra la Municipalidad de Valparaíso por crisis hídrica en Laguna Verde

Luego de que el viernes pasado habitantes de la localidad de Laguna Verde en la Región de Valparaíso presentaran un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Valparaíso solicitando que abastezca de agua potable a más de 200 personas de la misma ciudad, la Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió la tramitación del recurso y le dio ocho días al municipio para que responda.

“Por interpuesto recurso de protección. Informe la recurrida Ilustre Municipalidad de Valparaíso, dentro del plazo de ocho días, debiendo adjuntar todos los antecedentes necesarios para la correcta inteligencia y resolución del recurso deducido, bajo apercibimiento de prescindir del mismo”, informó la cuarta sala de la Corte.

Por su parte la abogada que presentó el recurso de protección, Consuelo Requena, comentó que en la comunidad están contentos y esperanzados por la noticia.

“Estamos contentos y esperanzados, porque pese a que estamos convencidos de la vulneración de nuestros derechos y que existe jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que consagra el derecho al agua avalando nuestra solicitud, en éstas instancias siempre puede ocurrir que se rechace la tramitación de un recurso de protección y se deba apelar a la Corte Suprema dilatando la acción judicial y por ende dilatando la debida protección de los derechos de los recurrentes y en este caso de la comunidad de Laguna verde”, comentó Consuelo Requena.

Crisis hídrica en Laguna Verde

En el recurso de protección detallan que de 90% de los habitantes de Laguna Verte no tienen “acceso de manera permanente y constante a un agua segura” y a través del Movimiento por la defensa de Laguna Verde han realizado distintas acciones para que la Municipalidad de Valparaíso ponga a disposición camiones de aljibe con agua potable.

Debido a que no tienen acceso a agua potable, la gran mayoría de las personas que viven en Laguna Verde compran agua de camiones que utilizan agua de pozo, que según evidencia científica está contaminada con metales que podrían causar enfermedades como cáncer.

“Dentro de los documentos nosotros acompañamos un certificado emitido por la matrona de la posta que señala que hay una gran cantidad de usuarias de la posta con infecciones vaginales que son atribuibles exclusivamente al uso de agua de pozos”, comentó la abogada.

Otros recursos legales

No obstante, cabe recalcar que este documento no es el único recurso de protección que han tomado, el 28 de septiembre de 2019 la Corte de Apelaciones falló a favor de el Movimiento por la defensa de Laguna Verde y se le ordenó a las autoridades que deben fiscalizar el relleno sanitario y los pozos contaminados y la instalación de señaléticas que adviertan a la comunidad el peligro de consumir agua contaminada. Sin embargo, desde el movimiento aseguran que no se han cumplido los requerimientos de la justicia.

“Esperamos que se le obligue a cumplir con el requerimiento que nosotros hacemos que es agua para Laguna Verde sobre todo en esta sequía y que dura solamente hasta el 28 de septiembre de 2022, hemos perdido casi un año que no se han hecho las gestiones”, comentó Jaime Muñoz, dirigente del Movimiento por la defensa de Laguna Verde.