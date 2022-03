Diputados solicitan al Gobierno subsidio para refrenar el alza en el precio del pan: Valores están "entre los $1.800 hasta los $2.500 el kilo"

Que el precio del pan no suba, fue la petición que hizo la bancada de diputados del PPD e independientes a través de un proyecto de resolución enviado al Ejecutivo, en el que se propone al Gobierno establecer un subsidio para contener los valores del pan y de los productos de la canasta básica que usen trigo en su elaboración.

Esta solicitud se ha hecho bajo el contexto de los cambios económicos que se vienen para el país, donde temas como el alza del combustible, el gas y el quinto retiro de pensiones se ven con preocupación en la agenda pública.

Entre el 2021 y lo que lleva del 2022, se llegó "a un incremento del pan cercano al 20%", lo que provocó que el valor final esté "entre los $1.800 hasta los $2.500 el kilo" y " hace que sea una situación insostenible para las familias”, indicó el diputado Carlos Bianchi. En ese sentido, "una familia que no tenga el pan en su mesa, está proyectando una grave carencia económica”, señaló la jefa de dicha bancada, Carolina Marzán.

Por ende, la diputada llamó al presidente Gabriel Boric a acoger esta iniciativa y que “él vea el mejor mecanismo para establecer este subsidio”.

“Sabemos que viene el alza en los combustibles y hay un alza garantizada en los productos de la canasta básica. Le pedimos al Gobierno que nos escuche; sabemos que tiene una agenda recargada, pero hay que hacerse espacio para solucionar los problemas de la gente”, complementó Jaime Araya.

Respecto a las alzas, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley que dobla los precios del impuesto por parte del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, Mepco, con el objetivo de refrenar el alza de los combustibles de uso vehicular. Ante esto, el diputado Héctor Ulloa aseguró que la medida es indispensable, pero que debería pasar lo mismo con combustibles de uso doméstico.

En ese caso se plantea el debate de que las municipalidades puedan distribuir gas licuado, para evitar las altas subidas de precio que ha tenido el recurso dado por la inflación en las empresas privadas. Ya que en efecto, se proyecta que los valores del gas van a seguir ascendiendo.

Luis Gonzales, coordinador Económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente en Clapes UC, señaló que dado por el escenario internacional, el traspaso del alza a precios locales en el gas fluctuaría entre 21,4% y 22,3%, consignó La Tercera.

Y es que este combustible doméstico no cuenta con una regulación como Mepco. “En el caso del gas natural y GLP para consumo residencial principalmente, e industrial, no existe este impuesto específico y por lo tanto el mecanismo no cuenta con una fuente de entrada de recursos propios si pensamos en términos fiscales”, detalló González. Lo que significaría que los precios internacionales afectarían directamente a los locales.