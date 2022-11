Presidente Boric por embajador de Chile en España: "No está por ser mi amigo"

El Presidente Gabriel Boric defendió este lunes la designación de Javier Velasco como embajador de Chile en España. Velasco ha sido blanco de críticas por estar envuelto en distintas polémicas, como cuestionar los Gobiernos de "los 30 años", cuando sectores de la ex-Concertación forman parte del Ejecutivo.

“No hay nadie en el Gobierno que esté producto de un parentesco familiar o de amistad”, dijo el jefe de Estado en conversación con el matinal de TVN, Buenos Días a Todos. "No hay nadie que esté hoy dentro del Estado que no tenga las competencias para estar y que esté por motivo de ser amigo de alguien”, añadió.

Asimismo, indicó que "no tengo 600 amigos, no soy Roberto Carlos”.

Sobre Velasco, manifestó que “es abogado, con un magíster en una universidad de prestigio en Estado Unidos, que trabajó durante varios años en el servicio público y durante toda la historia de las relaciones internacionales hay embajadas que son políticas”.

“Durante toda la historia de las relaciones internacionales hay embajadas que son políticas. España es un país particularmente importante con el cual tenemos relaciones y donde hay embajadas que la gran mayoría son de funcionarios de carrera y hay algunas que son embajadas políticas”, prosiguió.

“El embajador de España no está por ser mi amigo, de hecho, no sé las ideas que se pasaban respecto de amistades íntimas o no, pero él no está por ese motivo, él está por sus competencias profesionales”, añadió.

“Invito a los medios de comunicación que le pregunten a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, qué opinión tiene del actual embajador de Chile en España. Que le pregunten a los representantes en el Parlamento de España qué opinión tienen del embajador en España, yo les aseguro que tendrán una opinión impecable”, enfatizó.

Recordemos que en septiembre, en el marco de un foro en Madrid, Velasco dijo que en los Gobiernos de "los 30 años" hubo "políticas que profundizaron la desigualdad" que incidieron en el estallido social. Ello generó la molestia en personeros de Socialismo Democrático.







Posteriormente, en el mismo mes, se difundió en redes sociales una foto del embajador acariciando los pies de su pareja, mientras se encontraban en el asiento trasero de un vehículo. Por ello, La Moneda le llamó la atención.

El directorio de la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (Adica) manifestó a finales de septiembre preocupación por las "múltiples e innecesarias polémicas en materia de relaciones exteriores en el último periodo", y apuntaron el caso particular de la embajada en España, liderada por Javier Velasco.