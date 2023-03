Diputada Maite Orsini (RD) realizará conferencia de prensa este lunes por "telefonazo"a Carabineros

Este lunes 6 de marzo, a las 14:30 horas, la diputada Maite Orsini (RD) realizará una conferencia de prensa para los medios de comunicación, con el objetivo de abordar un polémico episodio protagonizado con el exfutbolista Jorge "Mago" Valdivia.

Cabe mencionar que la diputada Orsini se comunicó con la general de Carabineros Karina Soza el pasado 26 de enero para ponerla en contacto con Valdivia, por un supuesto acto ilegal y arbitrario en su contra en un procedimiento policial, donde se habrían vulnerado sus derechos. La noche anterior, efectivos policiales le realizaron un control de identidad al exfutbolista, quien, al no contar con sus respectivos documentos, crispó los ánimos, por lo que los funcionarios decidieron llevarlo hasta la comisaría esposado.

Según el equipo de Orsini, la diputada realizó las diligencias sin caer en alguna irregularidad. Además, la parlamentaria de RD se autodenunció ante Fiscalía para que investigue el hecho y descarte -o no- la existencia de un caso de corrupción por tráfico de influencias.

El tema fue abordado por el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, quien afirmó que como directiva apoyan a la diputada Maite Orsini en su autodenuncia frente al Ministerio Público. "Somos los primeros interesados en aclarar esto y comprobar su inocencia", señaló. Y eso, dijo, "lo dictaminará la investigación que está en desarrollo en la Fiscalía".

"La diputada nos ha comunicado que va a dar un punto de prensa mañana, en el Congreso Nacional, que es su espacio de trabajo, para responder las preguntas de los medios de comunicación", adelantó el timonel de RD, junto con solidarizar con la parlamentaria frente a "múltiples ataques, violencia machista, bullying digital y violencia psicológica que ha caído sobre ella".

"Es su vida personal y en eso nosotros como partido solidarizamos con nuestra compañera en ese plano más humano", añadió Latorre.

Antes de que la diputada Maite Orsini se autodenunciara por el “telefonazo”, las ministras Antonia Orellana de la Mujer y Ana Lya Uriarte de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se pronunciaron en apoyo a la parlamentaria militante de RD.

"Como ministerio y yo, de forma personal, he defendido a la gobernadora de la DC, Cristina Bravo; y a la diputada Camila Flores, que es de oposición y también sufrió una oleada de mucha agresividad cuando estuvo internada en urgencias… Con ella hicimos el mismo llamado de atención: ojo con la violencia que sufren las mujeres en política a través de redes sociales. Si uno se mete a los comentarios hay amenazas de agresión sexual, mensajes denigrantes”, dijo la ministra Orellana en conversación con TVN.

“No hubo un comité político para responder. Lo que hubo es otra cuestión que me parece que no puede sino responder a una percepción y declaración que hemos hecho es que este es un Gobierno feminista. No veo razón por la cual un Gobierno feminista no podría decir que una mujer ha sido objeto de bullying… Ha habido muchos hombres en política con una vida privada que nadie ha entrado en ella, pero resulta que una mujer joven se ve expuesta en una situación particular y por redes sociales la atacan”, expresó la ministra Uriarte en Canal 13.