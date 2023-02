Maite Orsini por cuestionamientos de su vida privada: «Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería»

Esta mañana, la diputada Maite Orsini publicó un comunicado denunciando distintos cuestionamientos y mensajes violentos que ha recibido en las últimas horas vía sus redes sociales. ‘‘Hago esta declaración con el propósito que se detenga la violencia psicológica y digital directa’’, sentencia el texto.

La razón de los ataques tendrían su origen en los dichos de la figura del espectáculo nacional, Daniela Aranguiz, quien dice que la diputada habría mantenido una relación con el exfutbolista Jorge Valdivia.

‘‘Lamento profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras’’, dice el comunicado.

‘‘No estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago, ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social, el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto’’, agrega.

Frente al comunicado, diversas figuras políticas y académicas han respaldado la denuncia de Orsini y comentan que sacar a juicio la vida privada alguien es una actitud violenta y machista.

‘‘Cada una vive su sexualidad como quiere; no es obligación que tengas que meterte con gente de tu misma opción política. Discusión absurda, el tema de las agresiones y la violencia que recibe me parece el colmo. Mi solidaridad con Maite Orsini’’, señaló la integrante de la Red de Politólogas, Javiera Arce.

