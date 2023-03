Ministra Tohá descarta "perdonazo" para migrantes que tengan expulsión pendiente

La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó el jueves un "perdonazo" para aquellos migrantes que tengan pendiente su expulsión del país.

"Las personas que estaban expulsadas y que tienen un decreto no van a tener ningún 'perdonazo', en lo más mínimo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera", dijo Tohá en la presentación de Gobierno Informa, espacio donde el Ejecutivo comunica sus medidas.

Además, la titular de Interior apuntó que la lista de expulsiones pendientes "no se acumuló en esta administración. Cuando el Gobierno del Presidente Boric asumió ya había 20 mil personas con decreto de expulsión cursado, sin que se hubiera ejecutado esta".

Bolivia y reconducción

La secretaria de Estado también abordó la discrepancia de Bolivia con la reconducción de migrantes. El Presidente Gabriel Boric señaló el miércoles que el país vecino no está realizando ese procedimiento, pero el Gobierno boliviano apuntó que corresponde a "normativa chilena". Al respecto, Tohá indicó que el problema "se resuelve con acuerdos bilaterales".

"Nosotros no tenemos relación diplomática plena con Bolivia, como sí la tenemos con Perú, por lo tanto, con Perú hemos avanzado más rápido en tener acuerdos que significan que si personas pasan la frontera por un paso no habilitado sin cumplir los requisitos, se les devuelve y reingresan al territorio peruano", expresó la titular de Interior.

"En el caso de Bolivia, cuando esto sucede con personas de nacionalidad boliviana ciertamente son recibidas, pero si son personas de otra nacionalidad Bolivia no las está recibiendo", prosiguió Tohá.

"Cómo se resuelve eso, no es con una ley chilena, porque la ley chilena no obliga a Bolivia, se resuelve con acuerdos bilaterales, y por eso el trabajo que estamos haciendo es un trabajo diplomático, no solo gubernamental sino también a través de los parlamentarios, con la diplomacia parlamentaria a través del Parlamento andino", sostuvo.