Ministra Tohá y discrepancia de Bolivia por reconducción de migrantes: "Esto se resuelve con acuerdos bilaterales"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este jueves la discrepancia de Bolivia con la reconducción de migrantes. El Presidente Gabriel Boric señaló ayer que el país vecino no está realizando ese procedimiento, pero el Gobierno boliviano apuntó que corresponde a "normativa chilena". Al respecto, la secretaria de Estado indicó que el problema "se resuelve con acuerdos bilaterales".

"Nosotros no tenemos relación diplomática plena con Bolivia, como sí la tenemos con Perú, por lo tanto con Perú hemos avanzado más rápido en tener acuerdos que significan que si personas pasan la frontera por un paso no habilitado sin cumplir los requisitos, se les devuelve y reingresan al territorio peruano", comentó Tohá tras la presentación de Gobierno Informa, espacio que busca comunicar las medidas del Ejecutivo.

También te puede interesar:

"En el caso de Bolivia, cuando esto sucede con personas de nacionalidad boliviana ciertamente son recibidas, pero si son personas de otra nacionalidad Bolivia no las está recibiendo", complementó Tohá.

"Cómo se resuelve eso, no es con una ley chilena, porque la ley chilena no obliga a Bolivia, se resuelve con acuerdos bilaterales, y por eso el trabajo que estamos haciendo es un trabajo diplomático, no solo gubernamental sino también a través de los parlamentarios, con la diplomacia parlamentaria a través del parlamento andino", sostuvo.

A su vez, expresó que "con motivo de la aplicación de infraestructura crítica, como hemos mejorado mucho más la capacidad de controlar la frontera, ha pasado a ser más factible avanzar en esto, porque también a Bolivia le importa que muchas personas que pasan la frontera, no con mala intención, sino que lo pasan producto de que hay una tradición por ejemplo, de pueblos que son fronterizos que van y vienen".

Dichos de Boric y respuesta de Bolivia

El Presidente Boric dijo ayer desde Colchane, Región de Tarapacá, que Bolivia "no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”.

Al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Freddy Mamani, dijo en una declaración que "respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”.

“El procedimiento de reconducción al que se refiere el Presidente Boric, es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional”.

A su vez, apuntó que "en relación al tema de migración irregular, la posición de Bolivia ha sido y es que esos temas deben ser abordados con las autoridades de las nacionalidades de la migración de origen, evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos”.

Venezuela exige respeto a los DD.HH. de sus compatriotas

Los dichos del Gobierno boliviano se añaden a los de Venezuela, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, pidió respecto a los derechos humanos de sus compatriotas que sean deportados desde Chile. Esto, luego de que el Ejecutivo anunciara un reforzamiento de las medidas de seguridad en la zona norte del país para frenar la migración irregular.

El ministro Gil señaló que ha sido "un clamor" de su nación "la exigencia de respeto a los DD.HH." de sus "compatriotas", así como "la coordinación" junto con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en casos de deportaciones de venezolanos.

De momento, el Ejecutivo de Nicolás Maduro "no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con el Gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones", aseguró el canciller.