Información privilegiada: la CMF apunta su artillería pesada contra CEO de Cencosud

¡Buenas y feliz jueves! Ya tuvimos las preocupantes cifras de la actividad económica de agosto y mañana viernes tendremos las de inflación. Donde más sensible está el mercado es sobre el tipo de cambio, con el dólar ya establecido sobre los $ 900. Las débiles cifras del Imacec tienen a algunos economistas recalculando y, ahora, apuestan a un tercer trimestre negativo y a una recesión técnica para este año. La debilidad de las cifras contrasta con la escalada de tasas en Estados Unidos, lo que hace menos atractivo al peso chileno y da un impulso adicional al dólar.

Hablan Hacienda y el BCCh. Esta semana la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, aseguró que los efectos del aumento del tipo de cambio serían de corto plazo, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que la escalada del dólar tendrá “algún impacto” en la inflación.

La volatilidad cambiaria se da en medio de la discusión por el Presupuesto. Hacienda reconoció que creceremos menos, nos endeudaremos más y el déficit fiscal de 2024 será mayor al que proyectaba hasta hace unos meses. Se viene otra batalla épica en el Congreso. En esta edición analizamos la Economía con lupa y tratamos de desmitificar prejuicios.

También en esta edición de El Semanal Exprés: la caja de Pandora que abre en Cencosud la millonaria multa del regulador al gerente general del holding de los Paulmann, por uso de información privilegiada; el potencial del hidrógeno verde podría convertir a Magallanes en Noruega; el shock de comisiones para algunos clientes de Tanner; por qué el Banco Central busca nuevo gerente general; y una chat por WhatsApp con el CEO de Don Melchor, el vino de Concha y Toro que sacó aplausos en Estados Unidos y Europa.

LA CMF DISPARA SU ARTILLERÍA CONTRA CEO DE CENCOSUD

Ahora sí que el futuro de Matías Videla como gerente general de Cencosud está complicado. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Videla con una multa de UF 15.000 ($ 543 millones/más de US$ 600 mil) por usar información privilegiada al comprar 613.026 acciones Cencosud, por un monto total de $799.998.502 (sin IVA) en mayo de 2022.

Es la multa más alta por uso de información privilegiada desde que la CMF reemplazó a la SVS como regulador del mercado financiero y la banca en 2018. En 2018, la SVS multó a Juan Bilbao, socio de Consorcio, por más de US$ 3,2 millones, por uso de información privilegiada en la compra de acciones de CFR. El monto de la multa a Videla en dólares de ahora es similar a la multa que la SVS aplicó a Sebastián Piñera en enero de 2007, por operaciones con acciones de LAN.

Familia Paulmann dividida. Ustedes recordarán que, en junio pasado, en este espacio revelamos que sus logros de transformar a la empresa en el segundo mayor retailerde la región podrían verse opacados por un conflicto interno entre la familia controladora (Paulmann), los cuestionamientos entre varios de los ejecutivos seniorsacerca de su trato y formas agresivas para relacionarse con el equipo, y una relación personal que Videla tendría con una ejecutiva del área de finanzas de Cencosud.

Los detalles del caso. El regulador explica que, en febrero de 2022, Videla –como CEO de Cencosud– informó a través de un Hecho Reservado que la empresa estaba en negociaciones para comprar “Supermarket”, la cadena de supermercados de Río de Janeiro. En ese momento, Videla pidió a la CMF mantener reserva de dicha información durante 60 días, mientras se realizaba el proceso de due diligence.

Ahora, durante ese periodo, en que la información tuvo el carácter de privilegiada a pedido del propio CEO de Cencosud, Videla solicitó financiamiento de $ 800 millones a la corredora del Santander para comprar acciones de Cencosud. Santander dijo OK y en mayo se hizo la compra a través de una operación simultánea. Se cae la compra en Brasil. En julio, Cencosud informó a la CMF que las negociaciones habían cesado.

La CMF apunta a patrones de inversión irregulares. El documento del regulador hace hincapié en que Videla no tenía habitualidad en las operaciones mencionadas, menos usando simultáneas, “lo que implicó que se apartara de sus patrones de inversión al comprar acciones Cencosud, considerando la oportunidad, riesgo, materialidad y magnitud de la operación reprochada”. Además, agrega que el uso de simultáneas las pone en la categoría de operaciones que son de alto riesgo.

Correos y WhatsApp con su banquero privado del Santander. Juan Rodrigo Hoyuelos Martínez es el ejecutivo del banco con el que Videla se comunicó para hacer la operación y pedirle financiamiento, información que la CMF incluye en su carpeta de investigación.

Se abre una arista penal.La CMF informó que los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público. Para la CMF toda la operación de Videla “constituye una conducta grave, pues de esa forma obtuvo una ventaja indebida sobre los demás actores en el Mercado”.

La reacción de Videla. A través de un comunicado manifestó estar sorprendido con la decisión de la CMF. “Niego enfáticamente el haber usado información privilegiada. Me parece una resolución injusta e infundada, y estoy revisando el tema con mis abogados para ejercer los recursos que correspondan. Además, respecto de la adquisición de acciones, informé debida y oportunamente al regulador.”

Mete a Bilbao en el circo. En sus descargos ante la CMF, sus abogados apuntan a “la buena fe” de Videla y lo comparan con el propio Juan Bilbao. “El señor Videla es un gerente general, con conocimientos acabados en estructuración financiera. De haber querido actuar en vulneración de la ley, nada le hubiera costado armar una estructura sofisticada como la que utilizó el señor Juan Bilbao en el caso de compra de acciones CFR y que es de conocimiento público”.

El apoyo de Cencosud. El holdingdijo que "en relación a la multa impuesta por la CMF a Matías Videla, Cencosud señala que ésta es el resultado de una investigación que se desarrolló respecto de transacciones debidamente informadas a las autoridades y en el marco de negociaciones sin relevancia material para la compañía".

LA FIRME DE LA ECONOMÍA Y EL PRESUPUESTO

Una economía estancada. Esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comenzó a revelar la letra chica del Presupuesto 2024 y presentó ante el Congreso el Estado de la Hacienda Pública. Lo hizo en la misma semana en que el Imacec de agosto sorprendió a la baja y a días de que la tasa de desempleo del mismo mes volviera a aumentar. Todo eso se combinó para que varios economistas comenzaran a proyectar que vamos camino a una recesión técnica este año y que lo peor del desempleo aún no lo vemos.

Marcel trató de ponerle paños fríos a la discusión. En varios foros recordó que, a fines de 2022 e inicios de este año, las proyecciones eran de un crecimiento negativo de entre 2 y 3 por ciento, 5 trimestres de crecimiento negativo, inflación entre 8 y 10 por ciento y desempleo de dos dígitos.

En varios foros recordó que, a fines de 2022 e inicios de este año, las proyecciones eran de un crecimiento negativo de entre 2 y 3 por ciento, 5 trimestres de crecimiento negativo, inflación entre 8 y 10 por ciento y desempleo de dos dígitos. Las cifras hoy: terminaremos el año creciendo nulo o con la economía cayendo 0.5%. Al menos esas son las proyecciones actuales. El desempleo todavía está por debajo del 10% y se prevé que la inflación cerrará el año en 4,3% anual, para llegar a 3% en la segunda mitad de 2024.

Marcel hizo hincapié esta semana en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda con una economía totalmente desbalanceada. Hay que recordar que, entre mediados de 2020 y diciembre de 2021, fueron inyectados a los hogares chilenos recursos equivalentes a un inédito 35% del PIB, por la vía de transferencias masivas y retiros de fondos de pensiones. A principios de año, las tasas de interés de largo plazo rondaron el 7% y, en julio, el valor del dólar superó los $1.000. A eso hay que sumar que el déficit de cuenta corriente superó el 10% del PIB.

“El arduo trabajo de las autoridades económicas en estos 18 meses ha resultado en la recuperación de la estabilidad macroeconómica y en una significativa reducción de la incertidumbre“.

El titular de Hacienda añadió que el desafío de estabilizar la economía se está cumpliendo. Ahora le toca avanzar con las reformas e implementar una agenda de crecimiento económico sostenible e inclusivo.

En el mercado lo que más preocupa es que, más allá de que se evitó una catástrofe, la economía está estancada y hay pocas señales de que esto cambie en el corto plazo. Hay también preocupación por el aumento del gasto público de 3,5% anunciado por el Gobierno y que habrá que endeudarse en US$ 21.000 millones en 2024.

En lo que sí hay consenso en el sector privado es que las cifras de estas últimas semanas, que confirman la debilidad de la economía, le abren un flanco político y de credibilidad a Marcel que, hasta ahora, no había tenido que enfrentar. Incluso se especula que podría perder su rol de primus inter pares en el gabinete, lo que le quitaría poder de influencia ante Boric.

LA MESA: CHILE, PÁIS DE COBRE, LITIO E… ¡HIDRÓGENO VERDE!

Marcos Kulka: “El hidrógeno verde puede ser tan grande como el cobre o litio para Chile”.

El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno Verde fue el invitado de esta semana a La Mesa de El Mostrador .

fue el invitado de esta semana a La Mesa de . Asegura que no es una fantasía que la industria pueda generar US$ 20 mil millones en inversiones en 10 años, US$ 8 mil millones anuales en exportaciones y aportar en un 25% a la reducción de emisiones que Chile necesita para cumplir con la meta de ser carbono neutral en los próximos 25 años.

US$ 8 mil millones anuales en exportaciones y aportar en un 25% a la reducción de emisiones que Chile necesita para cumplir con la meta de ser carbono neutral en los próximos 25 años. La amenaza de la permisología. Kulka explica que tenemos grandes ventajas comparativas y que lo único que falta son incentivos del Estado para destrabar los cuellos de botella, a fin de aprovechar la ventana de oportunidad.

y que lo único que falta son incentivos del Estado para destrabar los cuellos de botella, a fin de aprovechar la ventana de oportunidad. Cabe mencionar que la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde busca posicionar a nuestro país como líder de la industria a nivel global.

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Mientras la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) busca bajar las comisiones de los fondos mutuos, hay corredoras y administradoras de fondos que no las están pescando. Hablamos de Tanner Corredores de Bolsa (TCB), parte del holding financiero no bancario más grande del mercado y que está en proceso de obtener una licencia bancaria.

La semana pasada les escribió a sus clientes informándoles que a muchos de ellos ahora les van a cobrar cobrar un 3% mensual por el manejo de las carteras, o sea, buscan cobrar 36% anual. Un cliente con el que hablé lo describió como una decisión “curiosa”. El piso sería $ 100.000. Si la cartera es menos que eso, les cobran el 3%. Algunos lo ven como una forma de sacarse a clientes con carteras chicas, con los que el costo de administración supera las comisiones que ganan.

– Y a propósito de la CMF, el Presidente Gabriel Boric ya tiene los nombres para reemplazar a dos de los comisionados más respetados del regulador, Kevin Cowan y Mauricio Larraín. Ambos concluyen su mandato legal este sábado 7 de octubre. En la banca consideran a Cowan como uno de los mejores reguladores de la era moderna.

– El Banco Mundial alerta sobre el fuerte incremento en el nivel de endeudamiento de los hogares y pide “vigilancia” por el alza en los créditos morosos. Bloomberg cita un informe de Banco Mundial que advierte que en Chile la deuda de los hogares alcanza el 35% del PIB, solo superado por Brasil en América Latina. El documento agrega que en los últimos 20 años los niveles de crédito al consumo casi se han duplicado en América Latina.

El informe del Banco Mundial dice que el creciente endeudamiento de los consumidores debilita uno de los motores del crecimiento en la región y que muchas familias se enfrentan a un “shockdel servicio de la deuda” (los intereses mensuales) incluso con tasas de interés que están comenzando a bajar.

– Consejo Constitucional quiere que el Banco Central vuelva a la era en que la música disco y los pantalones “pata de elefante” eran lo bacán. Esta semana, el Pleno del Consejo aprobó las normas que había propuesto la mayoría republicana de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, ignorando lo que redactó la Comisión Experta.

Los más preocupante. Reemplazaron “estabilidad de precios” (lo propuesto por los expertos) por “estabilidad de la moneda”. Esto último es la visión extrema de economistas monetaristas vinculados a corrientes del neoliberalismo, pero que va en contra de los avances que han hecho bancos centrales independientes, como el de Inglaterra, la Fed en Estados Unidos y el Banco Central Europeo, entre otros.

Reemplazaron “estabilidad de precios” (lo propuesto por los expertos) por “estabilidad de la moneda”. Esto último es la visión extrema de economistas monetaristas vinculados a corrientes del neoliberalismo, pero que va en contra de los avances que han hecho bancos centrales independientes, como el de Inglaterra, la Fed en Estados Unidos y el Banco Central Europeo, entre otros. Los otros cambios polémicos:eliminaron la consideración de empleo y actividad económica para el Consejo del Banco Central y le quitaron la atribución de comprar bonos en casos excepcionales, restándole una herramienta clave para tiempos de crisis. La usó el BC durante la crisis del Covid y también fue muy usada para evitar el colapso de los bancos en Estados Unidos y Europa durante la crisis del 2008.

LA ENTREVISTA WHATSAPP: EL CEO DE DON MELCHOR

Concha y Toro celebra. Don Melchor 2020 fue reconocido como el único vino chileno en clasificar en los “Best of the Best Wines of the World” de Robb Report, la más prestigiosa publicación del mercado de lujo global. Don Melchor fue el único vino chileno en ser parte del listado de los 17 vinos más prestigiosos del mundo.

El reconocimiento ocurre en momentos en que la industria del vino chileno está viviendo momentos complejos.Algunos lo describen como “la resaca pospandemia”. Hablamos a las corridas por chat con Enrique Tirado, CEO y Director Técnico de Viña Don Melchor, para que nos explique el impacto del reconocimiento para Concha y Toro y la industria del vino chileno.

-¿Qué significa estar en la lista para el negocio de Viña Concha y Toro?

-La compañía ha estado avanzando en su estrategia de premiumización, la que ha permitido que más del 50% de sus ingresos provenga del portfolio de vinos premium y superiores. Coherente con esta estrategia, en 2019 se tomó la decisión de crear Viña Don Melchor, para enfocarse exclusivamente a la elaboración de este vino ícono. Este reconocimiento The Best of the Best entregado por el medio internacional de lujo Robb Report, de alguna manera ratifica que el camino escogido fue el correcto. También muestra el potencial que tiene el terroir de Puente Alto, origen de grandes vinos que elevan la categoría de la industria vitivinícola nacional.

-¿Qué tiene de diferencia el año 2020 de otras cosechas?

-Esta cosecha proviene de un terroir único ubicado en la Denominación de Origen Puente Alto, lo que junto a las condiciones de suelo, clima, viñedo y el equipo humano detrás de este vino, nos han permitido crear una larga historia de cosechas, todas muy reconocidas y avaladas por los críticos de vinos y que hoy llega a su perfección con la cosecha 2020, posicionándolo como el único vino chileno en ser parte del selecto ranking Best of the Best versión 2023.

-Mirando a la industria, las exportaciones de vinos premium están a la baja, a pesar de un tipo de cambio que es ventajoso. ¿Es algo temporal o para preocuparse como industria?

-Don Melchor es una marca que pertenece a la categoría lujo que ha dado pruebas de fortaleza en este complejo escenario para la industria, con un crecimiento de dos dígitos en el primer semestre, mientras las exportaciones chilenas bajaron más de 20%. Creemos que la consistencia en la calidad con grandes reconocimientos y esa expresión muy única del vino, por más de 35 cosechas en Don Melchor, nos permite tener consumidores y coleccionistas fieles a la marca, a pesar de la situación más complicada a nivel de la industria.

