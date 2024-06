BancoChile, Luksic y los conflictos de intereses con su family office que hacen ruido en el mercado

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunos) ! Se nos vino junio y el mes arranca con todo. Esta mañana ya tuvimos tenemos el Imacec de abril y el viernes tendremos los datos de inflación de mayo. Las cifras de la actividad económica confirman que la economía comenzó el segundo trimestre con dinamismo.

La agenda de la semana también la acaparan las diferentes interrogantes que abre el acuerdo entre Codelco y SQM, que deja al Estado de Chile en control del litio.

Hay quienes irán a la Contraloría para frenarlo y obligar a una licitación, está la amenaza de la china Tianqi de acudir a la justicia para que el acuerdo lo vote la junta de accionistas, y están las comunidades atacameñas que se oponen a lo acordado. Es una historia en desarrollo.

Lo que sí sabemos es que los cálculos de Codelco y los banqueros que participaron en las negociaciones aseguran que, entre 2025 y 2030, el Estado de Chile, a través de Codelco, la Corfo, el royalty minero y los impuestos a la renta, obtendría aproximadamente el 70% del margen operacional y, a partir del 1 de enero de 2031, recibiría un 85%.

Lo óptimo es enemigo de lo posible.El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que el acuerdo del litio aportará considerablemente a las arcas fiscales. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, lo defendió y aseguró que la producción de litio en Chile aumentará más del doble en 10 años, si se suma también el aumento de cuota a Albemarle (que, más allá de lo que digan en público, es respuesta al lobby de la Casa Blanca).

En esta edición de El Semanal, el Presidente Gabriel Boric hace una apuesta a que, al finalizar su mandato, la economía chilena habrá crecido anualmente “por encima del promedio de los ocho años anteriores, habrá generado más de 700 mil empleos, se habrá reducido la pobreza, las tasas de informalidad serán menores que cuando comenzamos, y habremos frenado el crecimiento de la deuda pública. Me pueden cobrar la palabra”.

Además, Banco Chile, el family office de Andrónico Luksic y los conflictos de intereses inherentes a un modelo de conglomerados económicos; y el misterioso inversor detrás del escándalo del caso Taurus.

También en esta edición:se le desordena el gallinero al ministro de Energía, Diego Pardow, y en la industria apuntan en parte a LyD; y un exministro de Hacienda se mandó "el condoro" de los últimos meses.

1

SOCOVESA, BANCO CHILE Y LUKSIC

El family office que administra la fortuna personal de Andrónico Luksic está viviendo unas semanas complejas: varias de sus inversiones en activos inmobiliarios están navegando pequeñas tormentas. El fondo Toesca Rentas Inmobiliarias, en el que tiene el 6% de los aportes, será liquidado, después que el 5% de los aportantes rechazó extender el plazo del fondo y decidió ejercer su derecho a retiro.

El Fondo Taurus Leaseback Inmobiliario, del cual su family office es el mayor aportante, está en un escándalo que podría terminar en la justicia y con costo patrimonial (más sobre este caso un poco más abajo en esta edición).

del cual su family office es el mayor aportante, está en un escándalo que podría terminar en la justicia y con costo patrimonial (más sobre este caso un poco más abajo en esta edición). Y el fondo de LarrainVial que financiará a Socovesa tiene al family officede Luksic como aportante, con un 25,74%. El fondo se creó el año pasado con el fin de inyectar recursos para capital de trabajo a la constructora, en medio de la crisis que tiene al holding inmobiliario más grande del mercado contra las cuerdas. El BCI y Banco Estado le prestaron US$ 45 millones y el fondo que armó LarrainVial ofreció una línea de crédito similar. En los primeros tres meses del año, las pérdidas netas de Socovesa aumentaron un 52% a $ 10.308 millones y su deuda financiera neta casi no cambió, cerrando el primer trimestre en casi US$ 800 millones.

Es este último caso el que revela los conflictos de intereses que surgen por tener un mercado financiero y una economía dominados por grandes conglomerados financieros. El caso de Socovesa es al que apunta el máximo ejecutivo de una consultora que ha trabajado con el holding de la familia Luksic y que reconocieron dos directores de empresas del grupo consultados por este medio.

¿Cuál sería el problema? Jugar a dos puntas. Un poco como el tema del interlocking en los directorios, que prohíbe que un director lo sea también de una empresa rival.

Ahora explico. De los cerca de US$ 800 millones que Socovesa tiene con los bancos, casi US$ 20 millones son con Banco Chile, cuyo controlador es el grupo Luksic (en sociedad con el Citigroup). Pero Socovesa también tiene una deuda de aproximadamente US$ 15 millones con el fondo de LarrainVial, en el cual el family office de Luksic –como ya explicamos– tiene casi el 26%.

O sea, por un lado le debe plata al banco que controla y, por otro, le debe plata a él.No hay nada ilegal en las operaciones y Andrónico Luksic no se mete en el día a día de las decisiones de inversión, y desde fines del año pasado ya no está en el directorio de Banco Chile.

Y aquí los potenciales conflictos de intereses. Supongamos que Luksic, cuando aún era director del Chile, supo que los problemas de Socovesa eran transitorios y que, cuando las tasas bajen, el negocio se va a disparar. Entonces decide “hacerse una pasada”. Aprovechando que la empresa está en aprietos, le pasa el dato a su family office para que metan lucas en el fondo que se armó para prestarle plata a Socovesa.

La otra opción es más benévola: supongamos que Luksic sabe, por su rol en Banco Chile, que lo de Socovesa es realmente complicado y entonces decide prestarle plata a través de su family office, para afirmar la empresa y que no caiga en defaulto en reorganización judicial. Esto es todo suposición para ilustrar el dilema.

2

EL MISTERIOSO SOCIO DETRÁS DEL CASO TAURUS

La administradora de fondo Taurus está en el ojo del huracán en un caso que rápidamente se está convirtiendo en un escándalo y que se suma a la creciente lista de fondos en activos alternativos y deuda privada que preocupa al mercado.

“Proporcionamos soluciones creativas e innovadoras a situaciones de inversión complejas, al combinar el análisis y nuestra capacidad de estructurar”, es lo que dice la página web de Taurus. Bueno, en el caso del Fondo Taurus Leaseback Inmobiliario, todo indica que fueron quizás un poco demasiado creativos.

Vamos por parte. El fondo en total es de $ 15.000 millones (US$ 17 millones), de los cuales $ 8.000 millones los aportaron inversionistas y el resto es deuda (palanca). Entre los principales aportantes al fondo están Andrónico Luksic (23,3%); el fondo de inversión Sartor (23,2%); y “Nacho” Guerrero, uno de los mejores amigos de Sebastián Piñera (14%).

El objetivo del fondo. Según documentos de la firma, tiene como objetivo principal invertir en activos inmobiliarios, mayoritariamente residencial, en un formato de Leasing – Leaseback, con plazos entre 12 y 24 meses. El fondo lo controlan los ex Tanner José María Swett y Mario Avendaño.

Las ironías del mercado. En Taurus se definen como "especialistas en activos alternativos" y en lo mas básico y fundamental del negocio se equivocan: en una tasación de unos terrenos en Parral. El supuesto error es de $ 4.500 millones y los aportantes más poderosos están evaluando acciones legales.

Lo que están investigando los aportantes. Hay sospechas de que el dueño de los terrenos mal tasados es Yethro Dinamarca, un polémico empresario inmobiliario de bajo perfil que también está involucrado en el caso Primus.

Lo que molesta a los inversionistas grandes del fondo es que Dinamarca sería una especie de socio encubierto de Swett y Avendaño en Taurus. Él les habría prestado plata cuando compraron la Administradora General de Fondos Tanner y le cambiaron el nombre a Taurus. Dinamarca es también un cliente importante de Sartor, que es el segundo mayor aportante al fondo en cuestión.

Hay otra serie de antecedentes que también investigan los aportantes: el rol de José María Swett. Fuentes que conocen por dónde va la historia, revelan que Swett es pariente de la mujer de Pedro Pablo Larraín, uno de los socios controladores de Sartor, y trabajó con ellos, pero un operador del mercado revela que Swett habría estado involucrado en un caso de facturas duplicadas y tuvo que renunciar.

Swett también trabajó en LarrainVial. Está casado con la hija de Guillermo Undurraga, director de la mayor corredora de bolsa del mercado. En LarrainVial, Swett también estuvo salpicado cuando trabajaba en la Bolsa de Productos de la firma y estalló en el mercado el caso de las facturas de Campanario.

Al cierre de esta edición, Taurus informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que habría llegado a acuerdo con la contraparte de los terrenos mal tasados (Dinamarca), para que el fondo no sufra un daño patrimonial.

Este medio contactó a Swett en al menos dos ocasiones para escuchar su versión, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. También intentó contactar a Yethro Dinamarca a través de terceros, pero sin éxito.

3

SE LE DESORDENÓ EL GALLINERO AL MINISTRO PARDOW

Esta semana se le desordenó el gallinero al ministro de Energía, Diego Pardow. Tenía el proyecto de ley de transición energética ordenadito, luego de meses de negociaciones, pero cambios que le hizo a última hora llevaron a que las empresas de energía renovable pusieran el grito en el cielo y activaran un lobby feroz para frenarlos.

El voto estaba programado para el viernes en la Comisión de Energía del Senado, pero al final no se votó, y varias fuentes de la industria aseguran que fue para tratar de calmar las aguas.

Bancos enojados. En juego hay inversiones de US$ 5.000 millones en energías renovables y el 80% de esas inversiones está compuesto por créditos que habrían acordado refinanciar, apostando a algo que les prometieron desde La Moneda y Hacienda, aseguran fuentes del gremio de las renovables. “Este cambio los caga y tiene al menos a dos bancos europeos enojadísimos”, asegura una ejecutiva de una de las grandes del sector.

Las renovables advierten que, de aprobarse los nuevos cambios, estos tendrían un impacto enorme en su negocio y que, además, violan promesas que Pardow y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, les habrían hecho a la Unión Europea y a bancos e inversionistas extranjeros.

Qué pasó. Varios lobbistas que asesoran a las renovables aseguran que los cambios que propusieron los senadores de oposición Luz Ebensperger (UDI) y José Miguel Durana (UDI), respecto de la Subasta a la Reasignación de los Ingresos Tarifarios, fueron hechos luego de un informe que realizó Libertad y Desarrollo (LyD), el centro de estudios vinculado a la derecha y que tendría el respaldo de una de las grandes generadoras del mercado eléctrico.

“La integración de la industria se mezcló con el tema de lo de subastas tarifarias”, asegura un asesor parlamentario de la industria. “Energía fue a pedirle ayuda a los senadores de oposición para lograr apoyo en el tema de la integración de la industria y, a cambio, ellos piden cambiar lo acordado sobre los Ingresos Tarifarios a través de subasta”.

En la agenda del viernes se votaban también las “modificaciones a las reglas de restricción de integración vertical en la industria eléctrica”. Actualmente, la norma impide que un propietario pueda controlar significativamente, al mismo tiempo, los segmentos de distribución (monopolio natural regulado), transmisión (monopolio natural regulado) y generación (segmento de libre competencia). Esos cambios también han generado polémica (ver edición de El Semanal Exprés de la semana pasada).

Un poco de historia sobre la devolución de los Ingresos Tarifarios Extraordinarios a los generadores renovables. En el sector lo explican como un mecanismo que opera a la manera de un seguro que permite que los contratos de suministro eléctrico renovable, que fueron adjudicados a bajos precios, puedan seguir operando.

Este seguro solo se activa ante shock de precios internacionales de los combustibles fósiles y ante sequías extremas, por lo que debe ser un mecanismo permanente hasta que se construya la transmisión con holguras, ya que no es factible predecir cuándo se presentará un conflicto bélico o cuándo se presentará una sequía extrema, y sin este seguro en cualquier momento los contratos de suministro eléctrico renovable, que reducen los precios de los consumidores finales, pueden entrar en insolvencia y salir del mercado.

por lo que debe ser un mecanismo permanente hasta que se construya la transmisión con holguras, ya que no es factible predecir cuándo se presentará un conflicto bélico o cuándo se presentará una sequía extrema, y sin este seguro en cualquier momento los contratos de suministro eléctrico renovable, que reducen los precios de los consumidores finales, pueden entrar en insolvencia y salir del mercado. La medida se incorporó en el proyecto de ley de transición energética para aliviar la situación financiera de las empresas renovables, que el año pasado forzó a varias a una reorganización judicial, refinanciar deudas, y algunas advierten que podrían caer en default. El problema es que en el actual sistema hay desacoples de precios en el Sistema Eléctrico Nacional, que valorizan a costo cero las inyecciones de las firmas eólicas y solares.

El objetivo original del ministro Pardow era reasignar ingresos tarifarios en forma extraordinaria, para darle una solución al problema de las renovables. Al inicio hubo acuerdo, pero luego se activó la oposición y el ministro acordó acotar a solo 3 años la aplicación del mecanismo, para después migrar a un sistema de subastas. Bajo ese sistema, de acuerdo a una minuta del gremio de las renovables, las favorecidas serían abiertamente las generadoras tradicionales.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: CORRUPCIÓN, “ESTAMOS OK”

El jueves de la semana pasada, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser hallado culpable en un juicio penal.

Y en redes muchos apuntaron a este mapa que tuvo que actualizarse y que muestra los países con presidentes o expresidentes sentenciados por corrupción (rojo), mandatarios que deberían haber sido condenados, pero que por razones políticas zafaron, y en celeste los que siguen con presidentes honestos. Y ahí está Chile, en la categoría “están OK”.

Un mensaje de Tenpo

Tenpo Multiasistencia: Una ayuda integral para momentos de emergencia

El día a día muchas veces sorprende con imprevistos o emergencias para las que podemos no estar preparados. Para enfrentar de mejor forma estas eventualidades, Tenpo lanzó un servicio de Multiasistencia que ofrece soluciones integrales para enfrentar de mejor forma estas eventualidades. A través de una mensualidad de 0,14 UF los usuarios de la cuenta digital y futuro neobanco, pueden acceder a servicios de telemedicina, orientación legal, plomería, cerrajería, conducción, entre otros.

“En Tenpo estamos constantemente trabajando para ofrecer productos y servicios que mejoren la vida de las personas. Con Multiasistencia, queremos entregar a nuestros clientes un apoyo práctico para situaciones que pueden resultar complejas. Buscamos ser un soporte constante para nuestros usuarios, brindándoles tranquilidad y soluciones prácticas cuando lo necesiten”, dijo Fernando Araya, CEO y Co-Founder de Tenpo.

Con más de 2,4 millones de clientes, Tenpo continúa su estrategia de expansión y consolidación como la cuenta digital más grande de Chile. Actualmente, la fintech nacional está en proceso de convertirse en el primer banco 100% digital del país tras presentar la licencia bancaria en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

5

EL “CONDORO” DE UN DIRECTOR

Ustedes por ahí se acuerdan. En octubre del año pasado, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó en más de medio millón de dólares al gerente general de Cencosud, Matías Videla, por uso de información privilegiada para adquirir acciones de la empresa. La crisis resultó en que a las pocas semanas Videla se vio obligado a renunciar.

En su momento el directorio de Cencosud fue criticado por la lentitud y confusa reacción ante la crisis que había estallado. Al inicio se le dio respaldo a Videla, pero después que renunciara le informaron a la CMF que la entonces presidenta del directorio, Heike Paulmann (hija del fundador, Horst), sería quien ocuparía el puesto de manera interina.

Pero esa decisión, que fue rápidamente rechazada por la misma CMF y con un comunicado que le pegaba otro coscacho a la empresa, al recordarle que la ley no permite que un presidente de directorio (como el puesto que ostentaba Heike al momento de la decisión) pueda, a su vez, ser gerente general de una empresa.

Al poco rato, Cencosud tuvo que mandar un nuevo comunicado, nombrando a un nuevo CEO interino y otros cambios. En Sanhattan lo vieron como un reflejo más de lo mal que estaba funcionando ese directorio.

Y ahora está trascendiendo quién fue el responsable de ese comunicado que se mandó como Hecho Esencial a la CMF: el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín. Fuentes cercanas al directorio revelan que fue el propio Larraín el que lo redactó y editó, y agregan que luego que la CMF lo rechazara y generara un nuevo bochorno, Horst Paulmann puso el grito en el cielo. A veces ni un PhD de Harvard te salva de mandarse condoros.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Hacienda volvió a salir a pedir plata prestada al mercado. Esta semana colocó dos bonos en pesos con vencimientos en 2033 y 2040, por US$ 2.150 millones. Hacienda hace hincapié en que solo US$ 1.500 millones corresponden a nueva deuda. El resto es una recompra de bonos previamente emitidos. La tasa fue de 6,25% para ambos, menor a la que anticipaba el mercado. Hubo récord de demanda (4,5 veces la oferta) y la participación de inversionistas extranjeros alcanzó un 40% del total adjudicado.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la recompra permitirá reducir en US$ 800 millones los vencimientos en 2025 y 2026. El ministro está buscando darle más liquidez y profundidad al mercado de renta fija local y aliviar las tasas locales. Los bonos son considerados con características sociales, que conllevan el compromiso simultáneo de desembolsar un monto equivalente al emitido en proyectos de carácter social. Luego de esta emisión, la participación total de instrumentos de ese tipo representa un 37% de todo el stockde deuda del Estado de Chile.

– Cecilia Karlezi Solari vuelve a meterse la mano al bolsillo para sostener a Clínica Las Condes (CLC). Sociedades vinculadas a la controladora, que es parte del pacto de accionistas que es dueño de Falabella, le otorgaron líneas de crédito por hasta $ 5.000 millones a la clínica, según informó el DF. Desde que Karlezi tomó control de la clínica, la empresa ha perdido más de la mitad del valor en bolsa.

CLC la administra el polémico Alejandro Gil, pareja de Karlezi.En el primer trimestre el Ebitda cayó 26% y bajaron los ingresos, las atenciones de urgencias y las consultas médicas, aunque evitó pérdidas netas. En paralelo, sigue el conflicto de la clínica con las isapres por el tema de pagos millonarios, donde el más agudo es con Colmena, el cual irá a un arbitraje.

– Lo que se habla en las mesas de dinero. Luego de que Anglo American rechazara la última propuesta de BHP, el gigante minero estaría evaluando hacer ofertas por Antofagasta Minerals, la minera del grupo Luksic, y Lundin Mining, minera canadiense con grandes operaciones en Chile, incluyendo Candelaria. Es lo que se especula en el mercado, basado esto en comentarios reservados que han hecho altos ejecutivos de BHP.

El argumento es que ambas mineras tienen grandes operaciones de cobre en Chile, donde también se encuentran las minas Pampa Norte de BHP. Lundin está buscando socios hace un tiempo para explotar el proyecto José María en la provincia de San Juan, Argentina. Los Luksic son otra cosa. Salvo que sea una oferta “ridículamente generosa”, nadie ve un escenario en que la familia consideraría vender su negocio minero.

– Texto aclaración de Álvaro Saieh Bendek, que hicieron llegar sus abogados –Samuel Donoso y Gonzalo Cisternas– a la redacción de este medio, el viernes recién pasado:

En esta sección Sin tacos ni corbatas, con fecha 26 de mayo de 2024, se publicó lo siguiente: “El misterio que sigue rodeando a las demoras en la investigación del fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, al empresario Álvaro Saieh”. Y agregan los abogados de Saieh que en dicho texto, “así como en sus posteriores reproducciones, se cometió un error en los hechos, al afirmar que la Fiscalía había requerido a nuestro representado entregar voluntariamente una serie de antecedentes financieros, bancarios y legales de diversas sociedades”, y que “este plazo ya se venció, pero hasta el viernes recién pasado Saieh no había entregado nada. Ello es errado, porque desde el primer día en que esta investigación está en curso hemos entregado y seguimos entregando, de manera coordinada con la Fiscalía y la PDI, estrictamente dentro de los plazos y forma los antecedentes que se nos solicitan”.

N de la R. 1: se deja constancia de que este medio no sabe si lo señalado precedentemente es efectivo o no, ya que no se le ha hecho llegar antecedente alguno que respalde los dichos recién transcritos. Y, de ser efectivo que el querellado Saieh, a través de sus abogados, ha hecho llegar antecedentes a la Fiscalía, tampoco consta que ellos sean todos los requeridos por la autoridad, o solo algunos pocos. Por último, este medio hace presente que, previo a publicar lo "aclarado", el editor de El Mostrador Semanal se puso en contacto con todas las partes interesadas en el caso, incluyendo el abogado Samuel Donoso, defensor de Saieh en esta causa criminal, quien no dio respuesta alguna (todo indica que prefirió ayudar a generar el error, para después poder "aclararlo").

N de la R. 2: adicionalmente, este medio hace presente la necesidad de que los intervinientes aclaren a la opinión pública si se entregó TODO el material requerido,incluidas las cuentas corrientes, porque las querellas contra Álvaro Saieh son del mayor interés público, ya que dicen relación con la institucionalidad financiera de Chile, y la falta de transparencia en estas materias afecta las confianzas de los mercados.

7

AGENDA DE LA SEMANA: ECONOMÍA

– Tempranito este lunes ya tuvimos el Imacec de abril. De acuerdo con la información preliminar, la actividad económica creció 3,5% en comparación con igual mes del año anterior. Las cifras fueron mejor de la anticipado. Cabe mencionar que el mes registró tres días hábiles más que abril de 2023.

– También este lunes: la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post Reunión de Política Monetaria de mayo y los resultados de la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) del Banco Central.

– El viernes tendremos las cifras de inflación de mayo y la minuta de la Reunión de Política Monetaria de mayo. O sea, Sanhattan tendrá que trabajar el viernes, por lo menos hasta mediodía. El consenso del mercado es que el IPC del mes pasado se aceleró, pero que la cifra anual está en alrededor de 3,5%. Y sobre la minuta, tendremos acceso a los argumentos del Consejo del Banco Central para recortar la tasa de referencia en 50 puntos base.

– La presidenta del BCCh, Rosanna Costa, estará activa esta semana. Fresquita del Chile Day en Toronto y Nueva York, dirá presente en el Seminario “Nuevos vientos de la economía 2024, ¿Cómo reactivar la inversión?”, organizado por la Sofofa y la Universidad del Desarrollo (UDD). El viernes sostiene una reunión protocolar con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

8

LA FOTO DE LA SEMANA: UN CHILENO CON EL PAPA

La vida agitada que lleva el exvicepresidente ejecutivo de la Corfo de Sebastián Piñera II, Pablo Terrazas, lo llevó a Roma y Londres la semana pasada.

El que fuera el hombre fuerte del Piñera en la UDI es, desde hace un tiempo, jefe de gabinete del presidente ejecutivo de CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados. En círculos de derecha lo mencionan como un personaje muy cercano a Evelyn Mathei y que no sorprendería verlo en un rol informal de asesor si, efectivamente, ella va como la candidata de la oposición a La Moneda el próximo año.

Considerado un personaje clave en convencer a la derecha de que apoyara que Chile volviera a ser parte del organismo multilateral, Terrazas estuvo con el Papa Francisco en el Vaticano. Fue en el Encuentro Internacional del Sentido, una iniciativa que la CAF apoya y que responde al llamado del pontífice que busca abordar lo que él llama "la crisis de sentido que aqueja al mundo contemporáneo".

De Roma voló a Londres, donde participó como panelista en el encuentro de alumnos de MBA en Europa. Tuvo lugar el sábado recién pasado en London Business School y participó junto al exministro de Hacienda de Bachelet I, Andrés Velasco; Marcela Cubillos, exministra de Educación de Piñera II; Francisco Saffie, embajador de Chile en la OCDE; y Paula Daza, figura clave en el Gobierno de Piñera II y que lideró la batalla contra el COVID.

