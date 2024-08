La geopolítica, la economía de EE.UU y la inflación de julio ponen nervioso a Sanhattan

Presentado por:

¡Buenas y bienvenido sea agosto! Atentos a los mercados que este lunes sufren fuertes caídas ante las crecientes preocupaciones por la economía en Estados Unidos. Al cierre de esta edición la volatilidad global sube con fuerza. Las tasas de interés caen y el dólar, que es visto como activo de refugio, muestra fuertes alzas, por lo que ¡aguante el peso chileno!

Este jueves se conocerán las cifras de inflación de julio y sabremos el primer impacto de la subida de las cuentas de luz. El consenso es que eso se vea reflejado en un alza del IPC de 0,5% en julio y de 4,2% anual a diciembre. Pero los contratos forwards apuestan a un escenario más negativo y a que el IPC será de 0,6%, mientras algunos dicen que sería de 0,8%.

De confirmarse, sería un nuevo balde de agua fría para la economía, más allá de que los analistas afirman que el impacto inflacionario de las tarifas eléctricas será acotado. Incluso hay economistas que dicen que el Banco Central estaría equivocado si lo considera un factor relevante en su decisión de poner pausa a los recortes de tasas.

Algunos economistas ahora ponen un techo de 2,5% para el crecimiento del PIB en 2024. Hasta hace unas pocas semanas, las proyecciones apuntaban a 2,7% e incluso a un crecimiento del 3%.

Esta semana, además de la inflación, la geopolítica se toma la agenda. El Presidente Gabriel Boric recibe a Lula en medio de la crisis en Venezuela. Se habla de un nuevo éxodo que podría resultar en casi medio millón de venezolanos emigrando a Chile.

A eso sumemos que este miércoles el Senado debería finalmente votar la idea de legislar la reforma de pensiones. No será fácil, pero en La Moneda y Hacienda son optimistas. Este fin de semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó en detalle cuánto mejorarían las pensiones con la nueva fórmula para cotización extra de 6% que propuso para destrabar las negociaciones.

También en esta edición del El Semanal: descontento al interior del Banco Central; Chile, ejemplo de cómo evitar «la trampa del ingreso medio»; y la foto que Goldman Sachs le sacó a la economía chilena a mitad de año.

Además, buscan meter a ILC y a la Cámara Chilena de la Construcción en el caso contra los grandes conglomerados;la apuesta de Mercado Libre a ser un gigante financiero; y el informe que muestra que las denuncias por abuso, acoso o discriminación en empresas alcanzan cifra récord.

UN BANCO CENTRAL QUE CONFUNDE

La semana pasada el economista jefe de Pacifico Research, Igal Magendzo, fue crítico con el Consejo del Banco Central durante una entrevista en La Mesa de El Mostrador: “El Banco Central debe mejorar su comunicación y consistencia en las decisiones de política monetaria para aumentar la previsibilidad».

Agregó que el Banco Central ha mostrado «una volatilidad inusual en sus decisiones, cambiando su postura en nueve reuniones consecutivas sin repetir la decisión anterior, lo que ha generado debate sobre su estrategia».Y explicó que esta imprevisibilidad «dificulta la alineación de expectativas y podría no ser la estrategia más eficiente».

Varios altos funcionarios del banco, y fuentes cercanas a dos consejeros, afirman que las críticas son «exageradas» y apuntan a los vaivenes de este año de la Reserva Federal y los cambios de mensaje que ha tenido el banco central de Estados Unidos –el más influyente– en el último año. Pero todos concuerdan en que hay un desorden interno en cómo está funcionando el BC y eso genera ruido entre los actores del mercado que siguen de cerca al ente emisor y que interactúan de manera regular con la institución.

Lo que dicen es que hay un «cierto desorden interno y un relajo» en ciertas prácticas, que hacen menos ordenadas la toma de decisiones y la selección de personal.

A modo de ejemplo citan a Rodrigo Alfaro , que era gerente de Estudios Financieros y que reemplazó a Luis Óscar Herrera en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuestionan que esa decisión se habría hecho a dedo, sin un proceso formal.

, que era gerente de Estudios Financieros y que reemplazó a Luis Óscar Herrera en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuestionan que esa decisión se habría hecho a dedo, sin un proceso formal. Afirman que hay al menos tres concursos que se abrieron, y luego se frenan y nombran a un interino. Hay varios puestos importantes sin reemplazo y el propio Alfaro no ha sido reemplazado aún.

Dos altos funcionarios aseguran (y critican) que Elías Albagli, gerente de la División de Política Monetaria y economista jefe, «se está llevando su gente a dedo y pasa por encima de algunos procesos y eso genera molestia en el staff».

Otro ejemplo del desorden. Los funcionarios críticos también apuntan al hecho de que Raimundo García, que es Gerente de la División de Operaciones, está como tesorero interino, ya que la tesorera está reemplazando a la gerenta de Personas, que salió hace un tiempo de manera inesperada. Desde el Banco Central aclaran que el nuevo gerente de Personas ya asumió sus funciones.

Desde el Banco Central rechazan las críticas. Aseguran que «los procesos de selección del Banco Central de Chile son abiertos y consideran requisitos, evaluaciones y entrevistas específicas. Este procedimiento se aplica en todas las áreas de la organización, bajo la coordinación de la Gerencia de Personas. Durante su desarrollo, las funciones de los cargos vacantes de jefaturas son asumidas en carácter interino por profesionales del Banco».

Y sobre el reemplazo de Alfaro, aseguran que «la fase de postulaciones para el cargo de Gerente de Estudios Financieros está cerrada y el proceso continúa con las otras etapas definidas«. Y agregan que «el Banco Central seguirá desarrollando sus procesos de selección de personal de manera sistemática y rigurosa”.

CHILE Y LA TRAMPA DEL INGRESO MEDIO

Mientras en Chile nos seguimos mirando el ombligo y deprimidos acerca del futuro económico, el Banco Mundial publicó un informe que podría ayudarnos a ser un poco más optimistas. El organismo publicó un Informe sobre el Desarrollo Mundial 2024, titulado “La Trampa del Ingreso Medio”, destacando a Chile como un caso ejemplar de éxito en la superación de barreras económicas.

Este informe, el primero de su tipo, analiza cómo los países en desarrollo pueden avanzar hacia el estatus de economías de ingresos altos, señalando a Chile como un modelo a seguir en este proceso.

El informe resalta cómo nuestro país ha logrado posicionarse como una economía de ingresos altos mediante la adopción de tecnologías extranjeras y su capacidad para adaptar estas innovaciones a las condiciones locales. Elogia a Chile por sus estrategias efectivas «para superar la trampa del ingreso medio, que atrapa a muchos países en desarrollo en un estancamiento económico prolongado».

Elogia a Chile por sus estrategias efectivas «para superar la trampa del ingreso medio, que atrapa a muchos países en desarrollo en un estancamiento económico prolongado». Uno de los ejemplos más notables mencionados en el informe es el éxito de Chile en la industria del salmón.El Banco Mundial explica que el país ha integrado tecnologías de cultivo de salmón provenientes de Noruega y las ha adaptado a su contexto, convirtiéndose en uno de los principales exportadores de salmón a nivel mundial. Este caso ilustra cómo la incorporación de tecnología avanzada puede impulsar el crecimiento económico y la competitividad internacional.

Los desafíos que enfrentamos y la urgencia de reformas. El aumento de la deuda externa y las presiones globales, como el proteccionismo económico y el envejecimiento de la población, son factores que podrían complicar los esfuerzos para mantener y mejorar el estatus de ingresos altos. El informe subraya la necesidad de continuar con reformas estructurales y políticas efectivas para abordar estos problemas.

GOLDMAN SACHS Y SU FOTO DE LA ACTUAL REALIDAD DE LA ECONOMÍA CHILENA

Qué pasó. Alberto Ramos, el economista jefe de Goldman Sachs para América Latina, publicó su nuevo informe acerca de las grandes economías de la región, incluido Chile.

El informe destaca el dinamismo de la economía chilena en los primeros tres meses del año, pero advierte sobre el débil desempeño del segundo trimestre, y estima que el crecimiento general para las 7 mayores economías disminuiría ligeramente en los próximos meses.

Cabe mencionar que, pese a que la actividad económica de junio estuvo por debajo de lo esperado, las previsiones futuras de inversión muestran aumentos significativos y las expectativas empresariales y de los hogares ligeramente mejorando.

Goldman dice que Chile está enfrentando presiones de precios, que se traducirán en una mayor inflación anual y que en 2024 y 2025 estará por encima de la meta del Banco Central de 3%.Hace hincapié en que un factor clave será el de los aumentos significativos en las tarifas de electricidad, que impulsarán la inflación general en los próximos meses.

Grandes oportunidades de nearshoring: Goldman estima que, después de México, Chile es el destino de nearshoring más competitivo en América Latina. Las ventajas de México son sus bajos costos laborales, su proximidad al mercado estadounidense y los acuerdos comerciales favorables.

GRÁFICO DE LA SEMANA: A PROPÓSITO DE LA LEY KARIN

Acoso en empresas. Denuncias por abuso, acoso o discriminación en empresas alcanzan cifra récord. Son los resultados del último estudio sobre Líneas de Denuncias, realizado por Fundación Generación Empresarial (FGE).

El informe muestra que las denuncias por abuso, acoso o discriminación ya superan los niveles prepandemia y representan un 25,7% del total de reclamos en las organizaciones al cierre del segundo semestre del año pasado.

de reclamos en las organizaciones al cierre del segundo semestre del año pasado. Basado en datos oficiales de los canales de denuncia de más de 280 organizaciones, el documento revela que la cifra de 2023supera el peak de 2019 (25,55%) y es 9,44 puntos más alta que el registro de 2018, cuando se inició esta medición. El número promedio de denuncias por organización también marcó un nuevo máximo.

El tema cobra especial relevancia ante la entrada en vigencia de la Ley Karin, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.

Tres claves para el crecimiento sostenible de una fintech

Muchas fintech han surgido en nuestro país en tiempos recientes; sin embargo, no todas logran sobrevivir al desafiante y competitivo entorno. En este contexto, Fernando Araya, CEO y Co-Fundador de Tenpo, ofrece algunos consejos sobre cómo lograr un crecimiento sostenible en el tiempo.

Lo primero, señala, es tener un propósito claro y bien definido que se traduzca en una cultura empresarial compartida y permeada en toda la organización. “Una de las lecciones más significativas que he aprendido a lo largo de los años es que la cultura no es solo una parte importante de la estrategia organizacional. En realidad, la cultura es la estrategia de una compañía que desea emprender”, afirma Araya. Definir claramente los indicadores clave de desempeño (KPIs) es otro aspecto esencial: “Una mala definición de estos indicadores puede causar mucho daño y es un gran aprendizaje en el mundo corporativo. Es crucial elegir correctamente cuáles serán esos indicadores para no hundirse”.

Además, el CEO de Tenpo subraya que es fundamental ser muy exigente con lo que se ofrece. “Es esencial evaluar el nivel de disrupción y la experiencia que se está brindando al cliente. La creación de un producto debe generar una diferencia significativa en la experiencia del cliente en relación con la industria”,

EL PREMIO «ECONOMISTA HUMILDE» DE LA SEMANA

Esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió sobre el terrible impacto que tendría un nuevo retiro de AFP: dólar sobre los mil pesos, recesión, pérdida masiva de empleos, un fuerte golpe a los créditos hipotecarios y una vuelta a la inflación de dos dígitos.

Un nuevo retiro podría llegar a casi US$ 20.000 millones, lo que representa un 11% de los fondos de pensiones y 9% del PIB.

🤷‍♂️El que no está de acuerdo es el economista Ramón López –el exasesor de la campaña presidencial de Daniel Jadue (PC)– y asegura que es el único que ha hecho bien los números. A pesar de que la experticia del economista de la FEN es en desarrollo económico y políticas agrícolas, él dice saber más sobre inflación y mercado de capitales que el ministro de Hacienda, el propio Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y los análisis de Templeton Funds, entre otros.

Sus cálculos son que «las presiones extraordinarias de demanda interna que ocurrieron en 2021-22 explican menos del 25% de la inflación media observada (10%), o sea, 2,5% en promedio».

Durante el ciclo de los retiros se inyectaron US$ 53 mil millones a la economía, una liquidez en los hogares equivalente al 18% del PIB. En agostó de 2022 el alza de los precios alcanzó, así, un 14,1% en términos anuales, la más alta en 30 años.

El FMI fue clarísimo: «Los retiros de los fondos de pensiones crearon un exceso de liquidez, que a su vez estimuló el consumo. Como era de esperar, la demanda interna excesiva y acelerada en busca de una oferta limitada se convirtió en una fórmula clásica para la inflación. Chile vio cómo su tasa de inflación se disparaba a un nivel muy superior al pico anterior en 2008».

Acá uno de los varios informes del Banco Central, este del FMI y este del gigante de Wall Street, Templeton Funds, entre otros.

SIN TACOS NI CORBATAS

– Conadecus busca meter en el caso sobre el poder de los grupos económicos al conglomerado financiero de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Se trata de ILC, la sociedad inversiones de la CChC y que controla a AFP Habitat, el gigante asegurador Confuturo, Banco Internacional y una isapre, entre otros. Maneja activos que lo colocan entre los 10 principales grupos económicos de Chile.

¿Conglomerado financiero o gremio? La CChC controla el 67 % de ILC (el resto se transa en bolsa). Los abogados de Conadecus (asociación de consumidores) le pidieron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que requiera a la cámara para que explique cómo una asociación gremial controla una sociedad que, en la práctica, es un conglomerado económico.

La CChC controla el 67 % de ILC (el resto se transa en bolsa). Los abogados de Conadecus (asociación de consumidores) le pidieron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que requiera a la cámara para que explique cómo una asociación gremial controla una sociedad que, en la práctica, es un conglomerado económico. «Si el Colegio de Abogados, que es una asociación gremial, controlara un grupo de estudios jurídicos de distinta naturaleza en el país, estaríamos en manos de un cartel, lo que constituye un grave atentado a la libre competencia», dice Mario Bravo, uno de los abogados.

El TDLC rechazó la solicitud inicial para que la Cámara Chilena de la Construcción aclarara su relación con Inversiones La Construcción (ILC), a pesar de ser la CChC una asociación gremial. Ahora, Bravo está preparando una reposición y también piden en su escrito que la FNE tome cartas en el asunto.

Cabe recordar que el año pasado un fallo del TDLC acogió la presentación de Conadecus, que pidió al tribunal que recomiende al Gobierno la presentación del proyecto de “Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada”.

– Lula y Milei en Chile. El Presidente Gabriel Boric recibe a su par brasileño este lunes en medio de la crisis en Venezuela. El mandatario de Brasil llega en visita oficial para abordar la agenda bilateral de cooperación comercial y política entre ambos países. Pero el telón de fondo de la visita será la preocupación regional por la actual crisis en Venezuela.

A los pocos días de la visita de Lula, aterriza en Chile Javier Milei. El mandatario argentino hará una “visita privada” el próximo 8 de agosto. Milei acudirá a un evento en el lujoso hotel Mandarin Oriental, invitado por los controladores de Corporación América, el holdingempresarial argentino detrás del gasoducto Gas Andes, que trae gas de Mendoza a la Región Metropolitana. Al cierre de esta edición, no había en la agenda una reunión con el Presidente Boric. La Moneda deslizó que hay molestia con la forma y modos de la visita, ya que se informó a última hora y rompiendo protocolos tradicionales.

– Mercado Libre festeja 25 años con otra serie de ganancias récord y redobla su apuesta en el negocio financiero. En el segundo trimestre, la empresa fundada por Marcos Galperin, y que le compite mano a mano a Amazon en América Latina, duplicó sus utilidades netas a US$ 531 millones y en los primeros seis meses casi duplicó sus ganancias.

Además, reportó su margen operacional más alto en ocho años y está generando caja y liquidez muy por encima de las proyecciones del mercado. El flujo libre de caja ajustado del trimestre fue de US$ 678 millones, un aumento de 368% interanual, destacan en el mercado.

El flujo libre de caja ajustado del trimestre fue de US$ 678 millones, un aumento de 368% interanual, destacan en el mercado. En cuatro años la empresa cuadruplicó su valor en bolsa y el viernes se convirtió en la más valiosa de la región, superando a Petrobras, con un valor cercano a los US$ 90 mil millones. Esto posteó su fundador, Marcos Galperin, en sus redes sociales.

AGENDA DE LA SEMANA: IPC DE JULIO

– Este jueves se conocerán las cifras de inflación de julio y sabremos el primer impacto de la subida de las cuentas de luz. La última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central mostró que los especialistas esperan un alza del IPC de 0,5% en julio y de 4,2% anual a diciembre. Los contratos forwards de inflación apuestan a que el IPC será de 0,6% o más.

La semana pasada, el Consejo del BC decidió por unanimidad mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) estable en el 5,75%. JP Morgan dice que todo indica que el ente emisor mantendrá los recortes en pausa hasta diciembre, cuando haga un recorte de 25 puntos base, lo que llevaría TPM al 5,5% para fin de año. En el mercado existe consenso en que la mayoría de los recortes de este año ya se hicieron, pero hay diversas proyecciones acerca de cuándo se gatillaría la próxima reducción de tasas.

– También esta semana: tendremos el Índice de Remuneraciones y Costos Laborales (IR-ICL), período junio 2024, que debería confirmar la tendencia de que el poder adquisitivo de los trabajadores sigue mejorando, dado que los salarios le están ganando a la inflación.

– Medios de pago/fintech en la agenda. Esta semana el Banco Central presenta el tercer Informe de Sistemas de Pago del BCCh (ISiP). Estará presente la presidenta del banco, Rossana Costa, y la gerenta de la División de Política Financiera del BCCh, Rosario Celedón.

El objetivo es entregar la visión de las autoridades del BCCh en materia de sistemas y medios de pago, y discutir las principales tendencias en este ámbito, con exponentes internacionales y de la industria local, así como sus implicancias en potenciales iniciativas de los sectores público y privado.

– Datos y cifras: el lunes el Banco Central publica los resultados de la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios y los Indicadores de Dinámica de Empresas. El martes tendremos el Informe de Percepciones de Negocios (IPN) de agosto de 2024 y, el miércoles, la balanza comercial de julio, el Índice Mensual de Avisos Laborales de Internet y el Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras.

– Uno que sabe sobre energías renovables desembarca en Santiago. Se trata Michael Liebreich, fundador de Bloomberg New Energy Finance (Bloomberg NEF), la principal fuente de análisis e información de los mercados de energía en el mundo. Es el protagonista de Voces de Energía, un evento que organiza Colbún y que analiza el futuro de la transición energética en Chile y el mundo.

En la víspera de su llegada a Chile, Liebreich advirtió sobre apostar demasiado al hidrógeno verde.En una entrevista con el DF se aventuró a decir que la mayoría de los proyectos no se van a concretar y que para Chile el único negocio es apostar al amoníaco.

ESTA SEMANA EN COREA DEL CENTRO

En el capítulo de este viernes de #CoreadelCentro:

El último esfuerzo de Hacienda para lograr un acuerdo en pensiones.

El BCCh pone pausa a los recortes y la economía pierde dinámica.

La crisis en Venezuela inyecta un nuevo elemento de inestabilidad geopolítica a los mercados.

Para ver el capítulo en Spotify, hagan clic acá. Si prefieren YouTube, el clic es acá.

