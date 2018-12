EPV asegura que el 100% de los portuarios recibió aguinaldo y niega existencia de "listas negras"

Luego de que los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso acusaran irregularidades en los pagos prometidos para poner fin a las movilizaciones y la existencia de una "lista negra". Raimundo Cruzat, presidente del directorio de EPV -la empresa que administra el puerto-, salió a calmar las aguas con los portuarios.

El ejecutivo descartó que se hayan conformado "listas negras" de trabajadores que participaron en la movilización y aseguró que el pago de préstamos está en curso. "No hay listas negras y no va a haber. Está prohibido de acuerdo a nuestras leyes. No pueden permitirse", dijo.

Cruzat señaló que se están recopilando situaciones como el caso de quienes estaban con licencias médicas. Y puso énfasis en que las tardanzas -en casos puntuales- se deben a temas administrativos por el pasado feriado.

Pero "el 100% de los trabajadores que estaba en las listas del trabajo el 15 de noviembre, antes que empezara el paro, ha recibido un aguinaldo. Y respecto a los préstamos, 90% de los trabajadores se han suscrito", afirmó.

"Las cosas de este tipo se toman su tiempo y la empresa está cumpliendo con lo que se prometió", agregó.

Consultado por la prensa, el presidente de EPV explicó que ha habido un mayor llamado de trabajadores eventuales a que retomen sus funciones en el puerto y que la empresa está a disposición para atender los casos puntuales.

Año nuevo en el mar bajo amenaza

Una de las advertencias de los portuarios -en caso de que no se cumpla lo prometido- es el boicot a la celebración del 1 de enero en el mar.

Frente a esto, Cruzat cree que no corresponde "irnos por el lado de las amenazas". "Condenamos los actos violentos ya que es evidente el efecto negativo en la ciudad".

"Hay que tener calma y entender que estos procesos tardan. Pagarle a más de 400 personas puede tener alguna complejidad y lo mismo con reincorporar a los trabajadores", señaló.

Cruzat destacó el apoyo del Gobierno en la mediación del conflicto y apuntó a la importancia de la modernización de la actividad portuaria. "Nuestro primer objetivo es que el puerto funcione lo mejor posible".

"TPS hizo su propuesta y se complemento con las capacitaciones del Gobierno. Así se llegó a un acuerdo que permite a los trabajadores tener empleo", concluyó.