Presidenta de Icare lanza dura crítica a multado gerente de Cencosud: “Debería dar paso al costado”

Karen Thal, presidenta del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), emitió su opinión acerca del reciente caso que ha sacudido al mundo empresarial. Thal se refirió en duros términos al gerente general de Cencosud, Matías Videla, que fue multado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el uso de información privilegiada.

El pasado 4 de octubre, ante “una conducta grave”, la CMF multó a Videla con UF 15.000 (cerca de 500 millones de pesos), por usar información privilegiada al adquirir más de 600 mil acciones de la multinacional ligada a la familia Paulmann.

“Si yo fuera el gerente general y cometí un error como ese, que es una conducta que atenta contra la ética, yo creo que él debería hacer un paso al costado mientras dura la investigación“, declaró Karen Thal, la primera mujer en 70 años en presidir Icare, en conversación con Tele13 Radio.

La líder gremial, que fue mencionada por el Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública y quien tiene un rol importante para acercar el mundo empresarial con el Gobierno, subrayó la gravedad de la investigación contra Videla, afirmando que “los casos como este simplemente no tienen que ocurrir nunca y creo que es una conducta grave que atenta contra la ética, la integridad y la ley”. Asimismo, destacó la importancia de condenar enérgicamente el uso de información privilegiada.

Sin embargo, Thal hizo hincapié en que este caso se trata de una persona y no de la empresa en sí, expresando su confianza en que “una empresa como Cencosud, que ha mostrado en general valores empresariales sólidos, tome la decisión que tenga que tomar”.

Sobre el lapso de nueve días que demoró el directorio de Cencosud en emitir un pronunciamiento, Thal comentó: “Ha sido lento, hay que entender que son compañías grandes, como directorio uno se sorprende, tiene que recabar la información. Las cosas no son tan fáciles, yo espero que no pasen más días y que la empresa haga lo que creo que va a hacer.”

Finalmente, Karen Thal remarcó la necesidad de condenar este tipo de comportamientos, enfatizando que “esto hay que condenarlo desde el mundo empresarial, porque no está bien”. Además, subrayó la importancia de observar la respuesta de la empresa ante estas situaciones, ya que “uno no puede esperar que las personas no hagan cosas, eso va a pasar siempre, lo importante es cómo reacciona la empresa”.

Cabe mencionar que, tal como adelantó Iván Weissman en El Mostrador Semanal, Cencosud y la familia controladora (Horst Paulmann y sus hijos) habrían llegado a la conclusión de que Matías Videla no debería seguir siendo el CEO del holding y que van a tener que buscar a su sexto gerente general en 15 años. La crisis que enfrenta Videla por uso de información privilegiada está impactando a la empresa, y a la presión del regulador se suman las de las investigaciones de la Fiscalía, de la Superintendencia de Pensiones –que esta semana pidió información a las AFP– y la de inversionistas institucionales, incluidas al menos dos de las administradoras de fondos de pensiones.

No obstante, fuentes cercanas al directorio y a la familia, señalaron que los Paulmann están divididos, con Horst y su hijo Manfred llegando a la conclusión de que Videla tiene que irse. El problema es Heike Paulmann, presidenta del directorio. La hija de Horst Paulmann es fan de Videla y argumenta a favor de esperar y darle una oportunidad de que aclare la situación.

En el directorio habría una mayoría que dice que Videla tiene que renunciar. A eso se suma la presión de las AFP, que controlan casi el 12% de Cencosud y tienen dos directores. Al menos dos de las administradoras de fondos ya tomaron la decisión de que Videla no puede seguir.