Susana Jiménez asume como presidenta de la CPC: la primera mujer en 90 años de historia

Susana Jiménez Schuster fue ratificada como la nueva presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), gremio que agrupa a los grandes empresarios de Chile.

Jiménez es ingeniera comercial de la Universidad Católica, empresaria del rubro lechero y directora de Esval, Essbio, Soprole, Nueva Pudahuel e Invexans.

Además, fue consejera y vicepresidenta de la Sofofa, por casi tres años fue directora de BancoEstado; y entre 2018 y 2019 fue parte del gabinete del segundo gobierno de Sebastián Piñera, en el cargo de ministra de Energía.

En su discurso al asumir tras la salida de Ricardo Mewes, Jiménez dijo que “desde la CPC, trabajaremos incansablemente para contribuir a hacer de Chile un país mejor para vivir, para estudiar, para trabajar, para emprender y para formar familia”.

“Al desarrollo económico solo se llega de la mano de la libertad, del emprendimiento, de la inversión, de la innovación y del trabajo duro. El progreso no se alcanza a través de los impuestos excesivos, la burocracia y los subsidios. No hay nada más solidario que ser eficientes y no hay nada que les dé más dignidad a las personas que un trabajo estable y remunerado”, afirmó.

Hasta 2026, Daniel Mas, representante de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), acompañará como vicepresidente de la CPC a Jiménez. Macarena Letelier, en tanto, ahora será la gerente general de la organización.