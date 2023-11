Artículos destacados 10112023

Exsubsecretario Víctor Barrueto en El Mostrador

Finalmente rompió el silencio. El exsubsecretario de Defensa, Víctor Barrueto, se sorprendió, el pasado 16 de agosto, con el llamado del jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, avisándole que dejara su cargo. Fue un momento amargo para el economista, expresidente del PPD, expresidente de la Cámara, exintendente de Santiago y, actualmente, director de la Fundación Por La Democracia. Esta semana quiso dar vuelta la página y, en entrevista con El Mostrador, exhibió una dura crítica al Gobierno del Presidente Boric. Dijo que sus grandes reformas están casi perdidas.

Los ejes del comando del “En Contra”

“Una campaña centrada en el texto constitucional y no un plebiscito sobre Kast ni un plebiscito sobre Republicanos, que tendrá como marca Chile En Contra, que no será de izquierda, ni octubrista, ni cercana al gobierno y lejos de los partidos. Y con la participación de los ex presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet”, son algunos de los contenidos que presentará la campaña oficialista por la opción “En contra” para el plebiscito del 17 de diciembre. Estos son sus principales rostros.

La paradoja de las fallas del sistema político

El mal funcionamiento en el Congreso debido al fraccionamiento de partidos y los nulos incentivos para la cooperación entre el poder Ejecutivo y Legislativo, son parte de los factores de consenso a la hora de analizar los problemas de gobernabilidad. En esa línea, el texto constitucional que será plebiscitado propone una serie de modificaciones que apuntan a solucionar el obstruccionismo político. Los abogados Francisco Zúñiga y Sebastián Salazar, analizaron estas reformas. Ambos coinciden en que las normas apuestan por reforzar el régimen presidencial, a lo que se suma una reducción de escaños en la Cámara con “letra chica”. Revive un nuevo capítulo de La Semana Política con Fran Castillo.

Mayne-Nicholls y los Juegos Olímpicos 2036

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, no para. Recién terminaron los exitosos Panamericanos y el directivo se prepara para los próximos Parapanamericanos, que comienzan el 17 de noviembre. No hay tiempo para descansar, a pesar de que esta semana ya se ve menos cantidad de gente en las oficinas de la organización de Santiago 2023 y en los pasillos se dice que el siguiente evento estará más “tranquilo”. ¿Podrá Chile ser sede de unos Juegos Olímpicos?

Piñera y los cubanos

El sábado pasado, a un día de que los Juegos Panamericanos culminaran, diez deportistas de 412 de la delegación cubana –cifra que se maneja hasta ahora– abandonaron la Villa Panamericana en secreto para luego presentar (un grupo de cuatro hasta el momento) solicitudes de refugio para no volver a su país. Luego de la noticia, la oposición ha emplazado al Gobierno y al Presidente Gabriel Boric para que se acepten dichas solicitudes bajo el alero del verso del Himno Nacional: “O el asilo contra la opresión”. Pero, ¿qué hizo la derecha cuando gobernó? Hubo más de 4.500 peticiones de cubanos.

Fundador de Tenpo: “Apostamos fuerte a la inclusión financiera”

La industria fintech está avanzando a pasos agigantados y ya es un actor de peso en el sector financiero. La revolución digital y la pandemia le dieron un impulso al ecosistema que ahora amenaza a la banca con servicios más rápidos, menores costos y con la promesa de una mejor experiencia de usuario. La apuesta del fundador y CEO de Tenpo es a democratizar los servicios financieros con tecnología y calidad de servicio con una oferta 100% digital. Fernando Araya estuvo esta semana en La Mesa con Iván Weissman.

El trasfondo de la formalización contra Felipe Bulnes

El Juzgado de Garantía de La Ligua formalizó por el delito de lesiones graves al exministro de Justicia del gobierno de Piñera, Felipe Bulnes Serrano (RN), acusado de haber golpeado al empresario Jonás Gómez Pacheco, en un restaurante de Zapallar, en febrero de este año. También fue formalizado por el mismo delito el ingeniero Marcelo de Moras, hermano de la animadora de televisión Carolina de Moras y cuñado de Bulnes. De fondo, hay una danza de millones.