En los gobiernos de Piñera se acogió solo a tres cubanos de más de 4.500 solicitudes de asilo

El sábado pasado, a un día de que los Juegos Panamericanos culminaron, diez deportistas de 412 de la delegación cubana -cifra que se maneja hasta ahora- abandonaron la Villa Panamericana en secreto para luego presentar -un grupo de cuatro hasta ahora- solicitudes de refugio para no volver a su país. Luego de la noticia la oposición ha emplazado al Gobierno y al Presidente Gabriel Boric para que acepten dichas solicitudes bajo el alero del verso del himno nacional: “O el asilo contra la opresión”.

Claramente -apuntan conocedores de la interna- el problema complica al Gobierno, aun cuando la ministra Camila Vallejo (PC) y la diputada comunista Karol Cariola, han salido a descartar que exista incomodidad con el argumento que las solicitudes de asilo o refugio político tienen que ser analizadas en su mérito, lo cierto que para el PC no es fácil, en primer lugar por el respaldo histórico al régimen cubano y segundo lugar porque no se trata de cualquier cubano, sino de deportistas de elite. Y para el Presidente Boric tampoco es fácil, ya que el argumento por el cual está siendo emplazado por la derecha proviene de sus propias palabras en el sentido de que deben respetar los derechos humanos, vengan de donde vengan.

Pero el gobierno del Presidente Boric no es el único que ha recibido solicitudes similares de ciudadanos cubanos que buscan huir de la isla. El ex Presidente Sebastián Piñera se vio en la misma situación y aún cuando su gobierno no tenía el problema que tiene Apruebo Dignidad, puesto que siempre han condenado el régimen cubano, por abrumadora mayoría las solicitudes de asilo político durante la administración Piñera fueron rechazadas.

La arremetida de la oposición

El diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Deportes, Cristián Labbé (UDI) a comienzos de semana emplazó al Mandatario: “Desde la UDI le venimos a pedir al Presidente que por favor pueda tomar y darle asilo a los deportistas cubanos que están arrancando de una dictadura”. Labbé agregó que “nadie quiere volver a una dictadura y el Presidente de la República lo que tiene que hacer es poder velar por los derechos humanos de estos deportistas y poder darle asilo lo antes posible”.

En Renovación Nacional, fue el ex Secretario General, Diego Schalper quien también llamó al Gobierno a aceptar estas solicitudes de refugio a modo de señal política. “La ley 20.430 les da la posibilidad de poder pedir refugio en el país y, obviamente, si esa fuera su disposición, me parece que el Estado de Chile y el Gobierno del Presidente Boric debiesen enviar una señal en pos de los derechos humanos, en pos de la democracia y, evidentemente, darle refugio político a estos deportistas”.

Schalper, incluso, invitó al Gobierno a que “marque una distancia una vez más (con Venezuela y Cuba) y ponga por delante los derechos humanos y la democracia, que es lo que esperamos los ciudadanos chilenos”. El diputado ve aquí “una oportunidad para dar una clara señal en defensa de los derechos humanos y de la democracia”.

El jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, junto a Flor Weisse y Juan Antonio Coloma, ambos correligionarios, fueron más allá y presentaron un oficio a la Cámara que solicitaba al Presidente Gabriel Boric “que pueda otorgarle protección internacional y asilo político a los deportistas de nacionalidad cubana que decidieron abandonar su delegación y permanecer en Chile tras el término de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, todo ello con el fin de escapar del régimen dictatorial que existe en el país caribeño”.

Dicho oficio se aprobó por 61 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones. Luego de la votación los tres diputados que presentaron el oficio hicieron una defensa de los atletas cubanos que solicitaron el asilo: “La Cámara de Diputados ha acordado, por una amplia mayoría, solicitarle al Presidente Boric que pueda otorgarle protección a los atletas cubanos que, de manera absolutamente legítima y valiente, decidieron abandonar la delegación y no regresar a su país, evidentemente por todas las consecuencias que conlleva vivir en un régimen dictatorial como el de Cuba, donde no se respetan los derechos humanos ni las libertades de sus habitantes”.

El presidente del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma, asistió ayer a La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para tratar el tema. Sobre su “preocupación por la situación de los deportistas”, el senador manifestó acordarse de una parte del himno nacional “precisamente con ser un país que asila contra la opresión”. En la reunión, Coloma solicitó que el asilo sea aceptado, pues, según afirma “me parece que es un deber moral”.

Además, aseguró que “más allá de las divisiones o las diferencias internas que podamos tener, aquí estamos viendo un tema de humanidad, un tema de libertad, un tema de darle sentido a lo que hacen los países”. Es por eso que le ha solicitado a Tohá que “se le conceda el refugio, el asilo a estos deportistas cubanos que, yo creo que a todos nos ha emocionado absolutamente.

¿Qué pasó con Piñera?

Sin embargo, esta preocupación por los ciudadanos cubanos no se vivió de la misma manera cuando la oposición actual era gobierno con el Presidente Sebastián Piñera a la cabeza.

Los datos del Servicio Nacional de Migraciones son elocuentes. Sumando ambos gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera se recibieron un total de 4.587 solicitudes de refugio de personas cubanas, pero solo tres de estas se aceptaron.

Según los datos del Servicio Nacional de Migraciones, desde 2010 a la fecha se han recibido 30.048 solicitudes, de las cuales se ha otorgado la condición de refugiada a 815 personas, 6.605 de ellas fueron solicitantes de refugio de nacionalidad cubana y solo cinco se han aceptado. En ese intervalo de tiempo, Piñera gobernó dos veces y se recibieron 4.587 solicitudes de refugio de ciudadanos cubanos, de las cuales solo tres fueron aceptadas.

El servicio recalcó que “entre 2018 y 2021, 4.557 personas de nacionalidad cubana solicitaron refugio y solo se le reconoció la condición a una” y, en cambio, durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric “345 personas de nacionalidad cubana solicitaron refugio y a la fecha no se ha otorgado a nadie dicha condición”. La cifra también es baja en el segundo Gobierno de Bachelet: de 1.673 solicitudes y se aceptaron solo dos.

Los datos entregados por el Servicio Nacional de Migración también arrojan que las solicitudes de refugio que se aceptan son mucho menores a las que se piden. Desde 2010 a la fecha se han recibido 30.048 solicitudes, de las cuales se ha otorgado la condición de refugiada a 815 personas, 5 de ellas de nacionalidad cubana. Respecto a la nacionalidad de las personas que han solicitado refugio, Venezuela concentra el 38,5 %, luego Colombia con 31,1 % y Cuba con 23,9 %. En cuanto a la condición de refugiados otorgadas, Colombia concentra el 58,1 %, Siria el 14,4 % y Ucrania con el 6,2 %.

El director nacional del SERMIG, Luis Eduardo Thayer explica que “el refugio es un instrumento para proteger a personas que son perseguidas en sus países de origen por motivos políticos, ideológicos o de otro tipo, y las ampara el principio de no devolución y de confidencialidad”. Sobre eso agrega que al ser una herramienta internacional de protección “cada caso es evaluado rigurosamente y resguardamos en todo el proceso la identidad de las personas”.

En ese sentido, destaca que “hay personas que solicitan el refugio sin reunir los requisitos, que declaran por ejemplo que han venido a Chile por motivos económicos, esta no es una causal de otorgamiento de refugio”. Thayer revela que dichas solicitudes “se consideran infundadas”. Es más, “cuando las personas vienen por razones económicas o laborales, lo que corresponde es que soliciten una residencia temporal que les permite vivir y trabajar legalmente en el país”, explica el director.

El diputado socialista, Daniel Manouchieri, se refirió al tema y explicó que “Miles de chilenos durante la dictadura de Pinochet recibieron la solidaridad internacional siendo acogidos como refugiados políticos”, es por eso que “nuestro país siempre debe estar abierto a quienes soliciten refugio político, como acontece con los atletas cubanos. Debemos hacer carne nuestro himno patrio que dice ‘el asilo contra la opresión’”.

Sin embargo, advierte un paradoja en la oposición: “La derecha hoy hace gárgaras con el tema de los refugiados cubanos, los diputados de la UDI hacen emplazamientos, pero cuando fueron gobierno de 4.500 solicitudes de refugio de ciudadanos cubanos, solo aceptaron 3”.

El diputado, agrega que, además, la derecha “ha promovido hacer más difícil la solicitud de refugio. Eso demuestra que solo los mueve el aprovechamiento político”. Manouchieri sostiene que “son los reyes de la inconsecuencia”.

La división oficialista

Apenas se publicó la noticia de la fuga de los deportistas cubanos, la oposición realizó un despliegue sostenido durante toda la semana emplazando al Gobierno para que acepte lo antes posible la solicitud de refugio de los atletas. Esa ofensiva comunicacional buscaba agudizar la posición del Partido Comunista sobre el régimen cubano y así evidenciar una diferencia de apreciación respecto al régimen cubano.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió el lunes a las razones que podrían estar detrás de la fuga y apuntó al bloqueo económico que EE.UU ejerce sobre la isla.

“¿Cuál sería la significación que yo podría darle según los argumentos que trasuntan en algunas versiones? Las condiciones en que viven en Cuba y ¿quién crea esas condiciones sino es el bloqueo económico? Que es criminal respecto de la salud, la educación, tiene efecto en el deporte, en el arte, en la danza, etcétera, y hoy día la agregan además esta denominación de que Cuba es un país que promueve el terrorismo, lo que hace todavía más crudo la posibilidad de que Cuba viva de sus propios productos, de lo que es su construcción, su desarrollo a la economía”, sostuvo Carmona.

Sobre las críticas de la oposición a las declaraciones de distintas figuras comunistas apuntando al bloqueo y no al régimen cubano, la ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró que “no hay ninguna incomodidad por parte del Gobierno”. La ministra sostuvo que “lo que más nos interesa es que no se utilicen políticamente”.

Respecto a la situación de las solicitudes de refugio aseguró que “hasta octubre de este año existen más de 3.000 solicitudes de refugio de distintas nacionalidades y se han otorgado 59”. Sobre los pasos a seguir declaró que las intenciones del Ejecutivo es que “este proceso siga su curso, obviamente ser facilitadores y que no haya una utilización política”.

“Lo que sí se ha podido dar”, indicó la ministra, es que se le ha entregado una visa de solicitante de refugio durante 8 meses” a los atletas.