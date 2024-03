Artículos destacados 29032024

El reinicio de la PDI

“Es como volver a los años 90”, dijo a El Mostrador un oficial de alto rango, refiriéndose a la notable caída en los niveles de confianza que ha experimentado la institución en las últimas encuestas. Estas midieron el impacto de la formalización del ahora exdirector, Sergio Muñoz, en la imagen de la policía civil. Ahora, el nuevo director, Eduardo Cerna, enfatiza la importancia del trabajo colaborativo con otras instituciones. Podrían parecer palabras de buena crianza, pero también responden a la necesidad de superar el resentimiento hacia la Fiscalía y Carabineros. Nuevo jefe, nuevos retos.

El objeto más poderoso del Chile contemporáneo

Se trata de un iPhone 14 Pro Max. Ese teléfono es el objeto más poderoso que ha conocido el Chile contemporáneo, debido a la información que contiene y que la Fiscalía extrajo desde sus entrañas. Su dueño es el personaje más parecido en el país a Licio Gelli, el todopoderoso líder de la logia italiana P2, que en los años de la Guerra Fría operó en todos los planos de la política y la economía no solo italiana, sino incluso también en Argentina. Hablamos del polémico abogado Luis Hermosilla.

¿Y ahora, quién presidirá la Cámara?

El quiebre del acuerdo administrativo en el Senado hizo que el oficialismo redoblara sus esfuerzos para asegurar que la presidencia de la Cámara de Diputados no quede en manos de la oposición. Por un lado, el Partido Comunista reclama su momento, pues en 2022 fue vetado y se saltaron su turno; y, por otro, el Partido de la Gente –haciendo cumplir el acuerdo original de 2022– también busca que se respete su turno, por lo que no negociará ningún cambio. ¿Qué hará el oficialismo para mantener la presidencia con tintes oficialistas y no sufrir así una derrota por partida doble? Hay una curiosa estrategia.

Pacto Codelco/SQM, un “saqueo”

Francisco Javier Errázuriz parece haber heredado la tenacidad de su fallecido padre y la está poniendo en práctica en su cruzada solitaria y quijotesca para tratar de frenar el acuerdo entre Codelco y SQM. El líder del Grupo Errázuriz argumenta que este último está pagando muy poco y que el pacto es un saqueo perjudicial para la clase empresarial y política. Además, se abre a abordar la rivalidad histórica con Julio Ponce Lerou. Todo esto, en un nuevo capítulo de La Mesa.

La Constitución y las necesidades de hoy

Nancy Yáñez es doctora en Derecho, especializada en derechos indígenas, derecho territorial y derecho de aguas. El 27 de abril de 2022 fue nombrada por el Presidente Boric como ministra del Tribunal Constitucional (TC). En julio de ese año fue elegida presidenta del mismo, como nombre de consenso. Subió las cifras de eficiencia del TC y modernizó sus procesos. Incluso dicen que hay una mejor energía en sus oficinas y en el otrora polémico Pleno del alto tribunal. Hoy, por dentro y por fuera, se sabe que la abogada ha logrado “ordenar la casa”.