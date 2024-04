Artículos destacados 05042024

Ponerle de una buena vez el cascabel al gato

Referirse a los hechos de corrupción que afectan hoy a Chile es una obligación editorial y periodística ineludible. Pero es menester no caer en un trance fariseo o hipócrita, porque algunos casos de corrupción son consecuencia de prácticas conocidas por la elite nacional, y respecto de las cuales no se ha hecho nada para evitarlas, o muy poco. Los intermediadores de influencias no pueden ser figuras corruptas que trafican poder para generar decisiones distorsionadas en materia de bienes públicos. En estos casos, estamos frente a intermediaciones torcidas, tóxicas, y hay que ponerle el cascabel al gato para impedirlas. Hablamos del Caso Hermosilla o la corrupción nuestra de cada día.

Jadue y Peñaloza “deben ser excluidos de la participación política”

Con la solicitud de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, como telón de fondo, los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Lorena Fries (CS) abordaron la actual crisis de probidad municipal. Para Guzmán, no hay vuelta, si hay sospechas de corrupción, deben ser excluidos. Para Fries, en tanto, el llamado “criterio Tohá” se entiende para funcionarios del Ejecutivo, no para municipios. Todo esto, en un nuevo capítulo de La Semana Política.

Fidel Espinoza, la manzana de la discordia en el PS

El senador por Los Lagos, Fidel Espinoza, se encuentra al centro de una controversia después que se conocieran los detalles de un desconocido y millonario negocio inmobiliario de su familia y que mantiene dividida a la directiva del Partido Socialista. La bancada de dicha colectividad está separada en dos bandos. Por un lado, un sector de la Nueva Izquierda (que lidera Camilo Escalona) pide con entusiasmo sanciones contra el senador Espinoza, mientras que dirigentes del Tercerismo (que encabeza la presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic) lo defienden. Mientras, parlamentarios cuestionan el silencio de la mesa.

Gobierno se aferra a su libreto en la ley corta

Esta semana comenzó la primera sesión de la Comisión de Salud de la Cámara para revisar las indicaciones a la ley corta de isapres. Tanto el Ejecutivo como los parlamentarios discutieron aspectos de la ley para moldear y materializar el fallo de la Corte Suprema, que mandata a las aseguradoras a devolver cobros en exceso. Si bien comenzaron a votar, el debate se extenderá hasta el martes de la próxima semana hasta total despacho. Al interior del Ministerio de Salud advierten que la idea es moverse lo menos posible de la propuesta con la que llegaron a la Cámara de Diputados. El monto definitivo que adeudan las isapres lo resolverá la comisión mixta y el tiempo apremia.

“El crecimiento sufrió un quiebre brutal y nunca se recuperó”

El Banco Central presentó su primer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año, en el que elevó sus proyecciones de crecimiento para 2024 a 3%, evidencia de que la economía está volviendo a su equilibrio prepandemia. El informe se publicó en medio de un intenso debate sobre el estancamiento económico que ya acumula más de 10 años y que se ha ideologizado. Para hacer una radiografía actual de la economía chilena, Rodrigo Wagner, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), estuvo en un nuevo capítulo de La Mesa.

La extorsión surge como el delito “de moda”

Dentro de lo observado en trabajo de campo, tanto en Ecuador como en otros países y también en Chile, el consultor chileno en materia de crimen organizado Pablo Zeballos puntualiza que se confirma una tendencia muy fuerte en la región, que es la diversificación de mercados criminales: no todo es narcotráfico, por así decirlo. En ese sentido –agrega– hay dos mercados criminales emergentes en la región a los que hay que ponerles mucha atención: uno tiene que ver con la extorsión generalizada.