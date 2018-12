La Minuta del Viernes 28122018

El giro en 180 grados de Piñera

El diseño previo al regreso a La Moneda, apoyado en la figura del ex Presidente Aylwin, buscaba resaltar el discurso de la unidad nacional y el consenso. Sin embargo, la contextualización de los hechos ocurridos en dictadura y la relativización de la figura de Pinochet, definitivamente echaron por la borda la imagen de hombre de centro que Piñera ha defendido tanto por años. Para el Presidente, la necesidad tiene cara de hereje.

El golpe a la mesa del regulador

La sanción económica que aplicó la Superintendencia de Pensiones contra Provida no tiene precedentes en la historia del sistema previsional. Esto, tras una serie de prácticas ilegales que por años se efectuaron en su área comercial. De qué se trata, aquí le contamos.

Meritocracia



Un año y medio de experiencia laboral tiene Fernanda Bachelet Coto, quien con sólo 27 años fue designada como agregada económica en Nueva York, lo que la hace ganar una cifra millonaria. El nombramiento de parte del gobierno de Sebastián Piñera se hizo en octubre, pero recién se conoció en la prensa este miércoles. A continuación los detalles.

El gurú del e-commerce y expertos en big data se toman la ciencia de los datos en Congreso Futuro

Varios expertos en el tema del big data serán parte del Congreso Futuro 2019, que se realizará en Santiago y regiones entre los días 14 y 20 de enero del próximo año. Los especialistas abordarán el tema desde distintos ángulos, tales como el comercio, la salud y la filosofía, en varias charlas en el ex Congreso Nacional. De quienes se trata y de qué hablarán, se lo contamos aquí.

El auténtico peligro del pinochetismo millennial



El discurso de la diputada Camila Flores no nos llama la atención por su supuesta limitación intelectual, sino por la soltura y liviandad con que surge de alguien que no tiene ninguna necesidad de enarbolarlo como bandera de lucha. En este sentido, el pinochetismo millennial da cuenta de un fenómeno mucho más profundo que una simple pachotada o ingenuidad personal. De esta afirmación se hace cargo Pablo Torche, para quien el pinochetismo no es sólo un resabio del pasado.