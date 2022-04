Paulina Núñez (RN): "Los ministros no están haciendo su pega"

Quien ha sido una de las senadoras opositoras más cercanas al Mandatario, aseguró que si alguna conclusión se puede sacar esta semana es que en el Parlamento "es el gobierno quien no tiene mayorías y ni siquiera tiene a los propios".

Paulina Núñez dijo a La Tercera que desde la oposición "no nos vamos a quedar callados si el gobierno no tiene una hoja de ruta o agenda legislativa", y manifestó que "vamos a plantear los temas donde el país requiere certezas".

"El gobierno tiene que despabilarse y salir. No puede seguir paralizado sin definiciones", señaló la militante RN, criticando que "los ministros no están haciendo su pega".

La senadora Núñez aseguró que hay "poca conversa" y que los secretarios de Estado "vienen cuando los invitamos y la verdad es que el ministro de la Segpres, le guste o no le guste, tiene que comer acá en el Congreso, tiene que dormir acá, tiene que estar en las comisiones, hablar con los parlamentarios". En esa misma línea, la parlamentaria RN tuvo palabras para la ministra Camila Vallejo, quien, a su juicio, como vocera, "no puede quedarse solamente en el patio de La Moneda".

"Tienen que mirar más al Presidente y hacerle más caso, porque no solamente es el Presidente, se supone que es el líder de la coalición", planteó Núñez, afirmando que "hay que hacer más propuestas e instalar una agenda ante el vacío de una hoja de ruta del gobierno".

El rechazo al quinto retiro con el apoyo de la derecha sin duda marcó la semana legislativa. Esto, para la senadora Núñez, "demuestra que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, porque no ha sido capaz de instalar una hoja de ruta y no tiene agenda legislativa".

"No hay proyectos que poner en tabla y no tiene mayoría, porque no ha entrado en un diálogo más directo y concreto con la oposición. Lo primero que tienen que hacer es ordenarse ellos para después venir a conversar con nosotros", añadió.

"Vamos a trabajar para volver a ser gobierno desde la oposición, pero no pateándole la mesa al gobierno ni tirándole el mantel. Los chilenos están aburridos de ver una oposición, más allá de la que esté de turno, actuando con revanchismo", cerró la senadora Núñez.