Ya es un tema de Estado: Presidente Boric incluye la inflación como tema clave en el consejo de gabinete del martes

El encarecimiento de la canasta básica ya se encuentra en el acta de temas a discutir en el consejo de gabinete al que convocó el Presidente Gabriel Boric para este martes 26 de abril, según precisó el propio mandatario en Paihuano, comuna donde cerró su gira por la región de Coquimbo.

Boric aclaró que esta materia, así como el devenir de la Convención Constituyente, se sigue con particular interés dentro de su equipo de gobierno, por lo que llamó a ser cuidadosos con las exigencias o iniciativas que a ratos emanan del mundo político, algunas de las cuales pueden generar un impacto mayor en el alza de los precios y afectar a las personas de menor poder adquisitivo, quienes destinan la mayor parte de su presupuesto en bienes y servicios que son más esenciales para la subsistencia de las familias.

“Esto es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, hay diferentes factores, pero también tenemos factores internos y tenemos que, por lo tanto, cuidar la economía y mientras cuidamos a la economía, tenemos que cuidar a las personas”, señaló el Presidente.

Sin embargo, Boric declaró que la salud macroeconómica del país no puede estar tampoco por sobre las personas, ya que “la economía no es un ente abstracto al que haya que rendirle pleitesía, la economía también son las personas. Por lo tanto, estamos buscando mecanismos para paliar el alza, en particular para los sectores más vulnerables, de los precios de los productos de la canasta básica”.

La estrategia del gobierno para enfrentar la inflación está siendo diseñada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; la ministra del Trabajo, Jeanette Jara; y el ministro de Economía, Nicolás Grau, quienes se encuentran trabajando “en conjunto con organizaciones sindicales y parlamentarios y parlamentarias”, según declaraciones que reproduce El Mercurio.

“Un ejemplo, nosotros presentamos el proyecto del Mepco, para contener el alza del precio de los combustibles”, señaló el mandatario a la hora de dar a conocer medidas concretas para frenar las alzas de precios. Y agregó: “El alza del costo de la vida sin lugar a dudas es un tema prioritario del consejo de gabinete ampliado de todos los ministros que vamos a tener el martes”.