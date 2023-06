Alex Godoy: “Está en riesgo el proceso de descarbonización comprometido por el Presidente Boric”

El académico de la UDD expresó su preocupación sobre los problemas técnicos y la falta de una clara política industrial en la gobernanza del país. Advirtió que esto representa un riesgo para el proceso de descarbonización comprometido por el Presidente Boric y la administración actual, poniendo en peligro, además, los compromisos climáticos del país. Aunque Chile cuenta con capacidades técnicas, fondos y cierta estabilidad, carece de los instrumentos necesarios para promover avances significativos en materia de energías verdes.

En el mercado energético existe preocupación. Los cambios que exige el mundo de hoy requieren decisiones asertivas y oportunas, y en algunos sectores de la industria tienen la impresión de que no se está aplicando la celeridad que se necesita.

Esta semana, la visita a Chile de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien firmó la entrega de un fondo por 250 millones de euros para apoyar la estrategia de hidrógeno verde, puso presión al Gobierno y, de paso, al ministro de Energía Diego Pardow, para encontrar una salida a la crisis que enfrentan las empresas europeas de energías renovables, muchas de las cuales están quebrando o entrando en insolvencia debido a la falta de valoración adecuada de la energía limpia en el sistema tarifario actual.

Según Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos (Cisger) de la Universidad del Desarrollo (UDD), actualmente hay muchas estrategias, pero no claridad sobre qué parte de la industria queremos apoyar. En diálogo con Mirna Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio, el académico criticó que no haya tecnología hecha en Chile en esta materia, pese a tener una gran ventaja a nivel latinoamericano.

“Empezamos a creernos los líderes mundiales de la producción de hidrógeno, cuando Chile tiene hartos problemas. El primero es que Chile no desarrolla ningún tipo de tecnología, no hacemos electrolizadores, no hacemos sistemas de almacenamiento, no hacemos nada, ni siquiera infraestructura de soporte”, señaló.

Dejando de lado toda pretensión de ser “campeones mundiales”, el profesor de la UDD y miembro del Centro Weatherhead para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard planteó que Chile tiene una posición privilegiada en una región debilitada por problemas de gobernanza política y estabilidad económica. En ese sentido, manifestó que la visita de la líder europea “más que poner plata”, porque el dinero puede venir de distintas fuentes, es “un voto de confianza”. A su juicio, el mensaje que portó Ursula von der Leyen fue: “creemos que Chile tiene la estabilidad política, económica y es un partner sociocomercial para Europa y en el cual hemos decidido invertir”.

“Todas ganan cero o cambiamos el modelo”

Pero pese al voto de confianza europeo el profesor Godoy remarcó que Chile presenta un atraso en varios frentes. A gran escala, dijo, “tenemos que hacer una nueva inversión”. Y es que como no hay importantes sistemas de almacenamiento, lo cual es un gran desafío, tenemos que encender el gas natural o el diésel para reducir el gasto, lo que le da estabilidad al sistema. Además, esto también se trata de cables. “Tenemos problemas serios de transmisión, tenemos muy pocas líneas”, planteó.

“La complejidad es que Chile ya está muy fuera de muchas tecnologías, ya no desarrolló electrizadores ni nanotecnología para procesamiento de microporos. Todas estas cosas difíciles ya no lo hicimos. Somos compradores de tecnología”, sentenció, junto con advertir que si no hacemos los cambios hoy día, en un sistema de 100% energías renovables, como está configurado el sistema, tenemos dos opciones: “todas ganan cero o cambiamos el modelo”, sobre todo cuando hay ciertas plantas de energías renovables que producen más de lo que pueden inyectar al sistema.

“Tenemos un cuello de botella que es no poder hacer crecer las renovables por problemas tarifarios, y un serio problema de transmisión. Todo esto retrasa la electrificación de Chile, el reemplazo de la energía térmica por energía eléctrica. ¿De qué sirve tener energía casi a precio cero si no la puedes conectar?”, sostuvo el académico UDD.

“Está en riesgo el proceso de descarbonización”

Godoy manifestó que los problemas técnicos se pueden superar, pero el problema técnico es que “no tenemos una política industrial clara y las personas que están en la gobernanza tienen mucha palabrería de negocios y muy poco de ingeniería dura”. Esto representa más de un riesgo para el futuro del país.

“Está en riesgo el proceso de descarbonización comprometido por el Presidente Boric y la administración actual, vamos a arriesgar nuestros compromisos climáticos. Hoy ya tenemos grandes números que dicen que vamos super happy, pero no sabemos cuanto de ese entramado regulatorio, no político, puede frenar este proceso si es que ya no lo ha empezado a frenar”, advirtió.

De acuerdo al académico, a pesar de que Chile tiene las capacidades técnicas, los fondos y la estabilidad económica, “no tenemos los instrumentos regulatorios que generen ese fomento que permite pasar a un segundo nivel”. A esto se sumarían “temas culturales, de sesgos”, que están impidiendo que el país avance y que van a ser verdaderos cuellos de botella. “Y yo creo que así vamos a seguir siendo un modelo subdesarrollado exitoso”, cerró.

Cabe mencionar que el Gobierno, de la mano del hidrógeno verde, ha establecido una meta de descarbonización para antes de 2050, la cual incluso esperan adelantar.