Ministra Tohá tras renuncia de subsecretaria de Cultura: “Ella cometió un error”

A raíz de que la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez presentó su renuncia al cargo este viernes y el Presidente Gabriel Boric ordenó iniciar un sumario administrativo en su contra, producto de dos convenios firmados por ella con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), donde ofició como directora de Cultura antes de que llegara al gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, expresó que ella debió haberse abstenido de firmar y que, como no lo hizo, lo que correspondía era que renunciara.

Tras la salida de Andrea Gutiérrez de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá señaló que “ella en esto cometió un error y no está en duda el convenio” y que el “error” está en que “se firmaron dos contratos con actividades ligadas a la Corporación para el Desarrollo de Santiago, ese es su antiguo empleador, y eso no debiera hacerse”, agregando que eso no debió haber ocurrido, dado pues “la dificultad es que ella antes trabajaba ahí. No hay una disputa con ella, ella reconoce que se equivocó, se firmó un convenio con una institución que era el antiguo empleador de la subsecretaria”, señaló la ministra este domingo en TVN.

En relación al sumario administrativo en contra de Gutiérrez, la ministra Tohá dijo: “no hay en este momento ningún otro elemento y el sumario se hace porque es lo que corresponde cuando hay una irregularidad administrativa, no es necesario que haya un delito”.

Por otro lado, y respecto de la misma situación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo que Gutiérrez “tendría que haberse inhabilitado”.

“La ley en esto es muy clara. Si usted prestó servicios o trabajó durante los dos años previos en una institución respecto a un asunto en el cual usted tiene que decidir, decidir es suscribir el documento, cualquiera sea este, para estos efectos, existe una regla que es un principio de abstención y ella no se abstuvo, entregó los antecedentes al ejecutivo y la decisión correcta era su renuncia”, indicó este domingo en Canal 13.

Al ser consultado por el conocimiento de la ley por parte de funcionarios de Gobierno, el ministro sostuvo que “esto es una dinámica que también ha sucedido en gobiernos anteriores cuando tienen sus primeras administraciones. Fue muy evidente también en la primera administración del presidente Piñera. No estoy haciendo ningún empate, estoy solo haciendo un diagnóstico de antecedentes. Personas que ocupan, que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración, yo creo que en el Estado cuando ingresan, al menos debieran tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas en el futuro”.

Por último, mencionó que “lo que pasa es que acá estamos sumando varios casos que son distintos. Son de naturaleza distinta. (el de) La subsecretaria me parece que sería injusto compararlo con lo que sucede en Antofagasta en el caso de Democracia Viva, como también me parece que es diferente a la situación de la representación por tomar razón, en el caso del gobierno de Los Lagos. Pero tienen en común una cosa, que es algo que está a la vista, y es la sensación de falta de criterio. Y eso transmite una sensación que es inadecuada en la gestión pública”.