Escalona sentencia que PC se arrincona solo: “Nadie lo obliga a apoyar a un energúmeno como Maduro”

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, criticó duramente al Partido Comunista por su apoyo al régimen venezolano, encabezado por Nicolás Maduro.

Escalona expresó sus críticas justo cuando el Presidente Gabriel Boric acentúa su distancia del gobierno venezolano y el mismo día que el Partido Comunista vivirá una reunión clave para definir la postura del PC frente al fraude en las elecciones de Venezuela, con participación de los ministros Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jeannette Jara.

“El Partido Comunista se arrincona solo, si nadie lo obliga a que apoye a este energúmeno que se instaló en Venezuela. No sé por qué ellos toman una posición que, por lo demás, no va con su historia. (…) Por eso yo hago la pre­gunta cruda, así como la hago: ¿Por qué el Partido Comu­nista se siente obligado a apoyar una dictadura como esa? No tiene por qué”, afirmó en El Mercurio.

Además, en la semana, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, emplazó al Presidente a tomar el liderazgo de la lucha contra el crimen organizado, asegundo que “de reuniones ya estamos cansados”. Frente a esto, personeros del Parti­do Comunista, como el senador Daniel Núñez, pidió “ser más leales y responsables”.

“La gente del PC en este rato es la que menos puede pedir responsabilidad. Yo entiendo que es un tema que se tiene que superar. No es la intención de la presidenta del partido una confrontación con el Gobierno ni mucho menos. Noso­tros hemos manifestado una línea de apoyo permanente al Gobierno en las circunstancias más difíciles, y la presidenta Vodanovic ha sido quien ha encabezado eso. Yo sentí que hubo por momentos una sobrerreacción a las palabras de nuestra presidenta”, manifestó.

Caso Navarro

Escalona además descartó apoyar la candidatura del ex diputado y ex senador socialista Alejandro Navarro a la gobernación de Biobío.

Al ser consultado sobre el conflicto de definiciones políticas en la región, afirmó que “Navarro no es un buen ejemplo, porque no hubo acuerdo en el caso de Navarro”. Y de pasó negó que fuera el candidato único de la centro izquierda.

Navarro ingresó al PS en 1983 y dejó el partido en 2008. El año siguiente creó el Movimiento Amplio Social (MAS). Fue diputado (1994-2006) y senador (2006-2022).

“El único acuerdo que hubo, en el caso de Navarro, fue que los parti­dos no inscribieran sus propios candidatos. No está en la lista de acuerdos. Lo acabamos de confirmar hoy (ayer) en la mañana. Los partidos, a petición del FRVS, se omitieron en el caso de la Región del Biobío”, expresó.

En ese contexto, sobre si hay obligación de apoyarlo, afirmó que “eso es decisión de cada cual”.

También señaló que la directiva regional del partido se reunió con Navarro, para plantearle que él estaba apoyando a candidatos que competían contra los postulantes socialis­tas en la región, lo que hacía incompatible el apoyo del partido a su candidatura a gobernador, por lo que el PS quedó en una situación similar a la que ya habían planteado la DC, el PPD y el PR, respecto de la candidatura del exsenador.