Diputado Manouchehri: “La gente le teme al señor Espinoza, si respondí fue porque no le tengo miedo”

Continúa la polémica entre el diputado socialista Daniel Manouchehri y el senador del mismo partido, Fidel Espinoza, luego del tenso cruce que protagonizaron esta semana en la red social X, a propósito del caso Hermosilla y los antecedentes que involucran al exministro Andrés Chadwick.

“Cuando veo que de la nada un senador sale a defender y atacarnos a nosotros por emplazar a Chadwick, nos parece lamentable y sospechoso a lo menos”, dijo Manouchehri en conversación con Cooperativa.

Cabe recordar que Espinoza calificó al diputado como “aprovechador” y “oportunista”, y lo emplazó a que dejara que la justicia hiciera su trabajo, luego de que en entrevista con El Mostrador, Manoucheri señalara que “todos los caminos llevan a Chadwick” y que “pareciera está en el corazón de las operaciones”.

El también presidente de la comisión investigadora por el caso Hermosilla, aseguró este sábado que han visto “constantes descalificaciones del señor Fidel Espinoza, constantes a muchos actores”.

“La gente le teme al señor Espinoza y si respondí fue porque no le tengo miedo”, aseguró Manouchehri, quien además señaló que no le interesa “profundizar una polémica tóxica porque finalmente terminamos hablando del señor Espinoza y no del caso Hermosilla”.

Respecto a sus cuestionamientos contra Chadwick, el parlamentario indicó que “junto con la diputada Daniella Cicardini (PS), hemos encabezado una arremetida fuerte en contra del principal caso de corrupción que hay en nuestro país, una verdadera mafia que es la banda del señor Hermosilla”.

“En ese sentido, hicimos una arremetida justa y con muchos argumentos en contra del señor Chadwick, porque creemos que es parte del corazón de la red del señor Hermosilla”, afirmó Manouchehri.