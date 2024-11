Chat con subdirector y actividad operativa de Carabineros surgen como nueva pieza del caso Mondalve

Una nueva sorpresa surgió en el caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve en la investigación en su contra por una querella por delitos de violación y abuso sexual. Se trata que comunicaciones con el alto mando y una actividad operativa de Carabineros que puede estar vinculada a obtención de información para la exautoridad, en los días previos a la denuncia, que la fiscalía busca comprobar.

La fiscalía analiza declaraciones y mensajes relacionados con la participación de Carabineros en el caso, tras un chat encontrado en el celular de Monsalve que muestra una conversación con el subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, en la que este último se ofrece a ayudarle.

El chat data del 16 de octubre, momento en que Monsalve ya era consciente de la denuncia en su contra. Además, dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) informaron que al acudir al Hotel Panamericano para obtener imágenes de las cámaras de seguridad, el administrador les mencionó que Carabineros había estado allí antes.

Según informó Ciper, la investigación del Ministerio Público se centra en determinar si existió algún operativo de Carabineros relacionado con el caso antes de que la denuncia fuera presentada formalmente.

El fiscal Xavier Armendáriz envió un oficio a Monrás el 22 de octubre para preguntar si alguna unidad de Carabineros había realizado diligencias en el Hotel Panamericano o en el restaurante Ají Seco, donde supuestamente ocurrió el incidente.

Carabineros negó haber realizado diligencias en un oficio enviado a la fiscalía. Sin embargo, los testimonios de los funcionarios de la PDI sugieren que Carabineros había estado en el hotel antes de su visita.

Según informó The Clinic, en respuesta al oficio, Monrás indicó que consultó a diversas jefaturas dentro de la institución, todas confirmando que no realizaron diligencias en los lugares y fechas requeridas. Las respuestas de Carabineros sostienen que no hay registros de acciones vinculadas al caso en el Hotel Panamericano ni en el restaurante Ají Seco.

Según dicho medio, la PDI habría comenzado una operación de inteligencia el 10 de octubre, tras un contacto de Monsalve, quien expresó preocupaciones sobre haber sido drogado.

La PDI habría activado una operación de inteligencia antes de que la denuncia contra Monsalve fuera presentada. Según The Clinic, esa operación comenzó la noche del 10 de octubre, y al día siguiente, los agentes se dirigieron al Hotel Panamericano para solicitar copias de las grabaciones de seguridad.

Según el medio, una oficial de la PDI que participó en la recolección de grabaciones, declaró que el administrador del hotel les indicó que Carabineros había estado allí días antes para respaldar algunas imágenes. No especificó si eran uniformados o de civil, pero mencionó que Carabineros buscaba registros en relación con una investigació “ligada a mapuches”.

“El encargado del hotel nos dijo que hace unos días atrás Carabineros habían ido también a respaldar algunas imágenes. El administrador no refirió si eran Carabineros uniformados o de civil, y el administrador refirió que Carabineros le informó que se solicitaban registros de cámaras vinculados a unos mapuches que estaban siendo investigados”, declaró una oficial de la PDI que participó en la recolección de grabaciones de cámaras de seguridad en el centro de Santiago, segun consigna el citado medio.

El oficio enviado a Monrás indagaba si personal de la institución había llevado a cabo acciones desde el 1 de septiembre en el Hotel Panamericano, en el restaurante Ají Seco o en sus alrededores.

Tres días después de recibir el oficio, Monrás respondió que había consultado a varias jefaturas y unidades de Carabineros, todas confirmando que no se habían llevado a cabo diligencias en los lugares y fechas mencionados.