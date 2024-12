El polémico banner pendiente con los “problemas en tribunales” del secretario del Senado Raúl Guzmán

En la víspera del pasado Año Nuevo, la senadora Yasna Provoste organizó una protesta sin precedentes en el hemiciclo del Senado. Un cartel que decía “LISTA DE DESEOS 2024: No más acosos. No más hostigamientos. No más maltrato laboral” fue exhibido por un grupo de aproximadamente 15 legisladores, liderados por la parlamentaria, en contra del secretario general de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, quien ha sido objeto de críticas por parte de los funcionarios del Congreso en un conflicto latente que se arrastra desde 2019.

La semana pasada, aunque de manera menos ostentosa, la senadora por Atacama volvió a manifestar su descontento, siendo más directa que diplomática en sus cuestionamientos a Guzmán. Desde su escaño, solicitó la palabra para plantear una incómoda pregunta al presidente del Senado, José García Ruminot, quien se encontraba sentado junto a Guzmán, apodado “el Chapo” en el recinto.

Provoste recordó que el 11 de noviembre la Comisión de Régimen acordó colocar un banner en la página del Senado que mostrara “las resoluciones judiciales” relacionadas con funcionarios del Senado. Esta medida se tomó tras la derrota de Guzmán en la Corte Suprema, la que ratificó el despido ilegal del fiscal Javier Norero y ordenó su reintegro, efectivo desde hace diez días.

“Quisiera saber dónde está el banner, si es que existe o no existe, como primer punto. Segundo, presidente, dado que ya se ha concretado el reingreso del señor Javier Norero tras el fallo de la Corte Suprema, quisiera solicitar que la mesa reciba a Norero para garantizar que se cumplan a cabalidad los alcances del fallo. Como establece la Corte, se debe garantizar el reingreso del funcionario, y no parece lógico que se le nieguen las mismas condiciones que tenía antes de ser objeto de un acto arbitrario e ilegal, como indicó la propia Corte”, comenzó diciendo la senadora.

Y agregó: “Hoy se le están negando su casilla electrónica y su acceso al almuerzo en el edificio, derechos que tienen otros funcionarios. Sería importante que, más allá de la responsabilidad del acto injusto e ilegal, ustedes como mesa pudiesen recibirlo como parte de un acto de reparación y justicia”, expuso Provoste, generando incomodidad en Guzmán y suscitando murmullos entre los senadores más críticos del secretario del Senado.

Por su parte, los encargados de la página web del Senado afirmaron que nunca se les dio la instrucción de colocar un banner con los fallos de los tribunales relacionados con las demandas y querellas contra Raúl Guzmán.

Además de su derrota ante Norero, el secretario del Senado enfrenta dos querellas donde se le imputan delitos funcionarios como prevaricación administrativa, las que fueron interpuestas por el mismo Norero.

También, algunos funcionarios desvinculados habrían presentado acciones legales, citando el fallo de la Corte Suprema en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para revertir sus despidos. Uno de ellos, Hernán Muñoz, quien declaró que Guzmán le ofreció 30 millones de pesos y una carta de recomendación a cambio de su renuncia, propuesta que fue rechazada. Su versión fue confirmada por el presidente de la ANEF, José Pérez. No obstante, la comisión de régimen interno consideró que Guzmán tenía un desempeño destacado.