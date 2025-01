Kaiser y la ultraderecha “libertaria” que inquieta a republicanos rumbo a las presidenciales

Diversas reacciones generó la entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem, en la que Johannes Kaiser aumentó cinco puntos porcentuales, instalándose en el segundo lugar de las preferencias presidenciales. De esta manera, superó por primera vez al líder y candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quedando tras Evelyn Matthei.

El posicionamiento del diputado y figura del Partido Nacional Libertario (en formación) ha sido un fenómeno a analizar en el marco del escenario presidencial, a menos de un año de los comicios de noviembre.

La división al interior de la ultraderecha en Chile, la radicalización del discurso en período electoral y el historial de polémicas expresiones, llevan a prestar atención sobre cómo este tipo de alternativas políticas se desenvuelven y se conectan con el clima global tras el ascenso de figuras como Javier Milei o el retorno de Donald Trump.

Para el decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán, es necesario matizar el “repunte” de Johannes Kaiser en las encuestas, porque aún no hablamos de “una serie extensa de mediciones”.

“Es un problema interno de republicanos; en definitiva, el público de Kaiser es principalmente de Kast. Esta competencia de quién es más duro hoy al parecer la está ganando Kaiser. El problema es que si republicanos entra en una especie de carrera de quién es el más duro con el Gobierno, puede alejar a aquellos sectores más moderados”, dijo el analista.

Guzmán también advirtió que el desafío del diputado Johannes Kaiser “es ser más que un candidato solitario”, lo que sería la principal diferencia con José Antonio Kast, quien cuenta con parlamentarios y que, al parecer, desea ampliar su plataforma partidaria. De todas formas, agrega que existe la posibilidad de que Kaiser esté jugando a ser candidato a senador más que presidencial, “pero el daño, por marginal que sea, ya está hecho”.

“En este caso, el tema es cuál será la plataforma ideológica de Kaiser, muy distinta a la de Kast. Las formas son distintas y lo que expresa también. No obstante, cualquiera sea su plataforma, su discurso lo más probable es que apele al descontento, el cual siempre permite atraer votación”, dijo.

Las reacciones desde el mundo republicano

La aparición de Johannes Kaiser en las encuestas ha sido tema obligado en las filas republicanas, donde coinciden que es apresurado sacar conclusiones. De hecho, el próximo 23 de enero el partido celebrará un nuevo congreso, donde se proclamará públicamente a José Antonio Kast como su carta presidencial, por lo que a medida que avance la campaña esperan ir analizando en detalle el escenario.

En conversación con T13 Radio, el abogado de Ideas Republicanas, Cristián Valenzuela, señaló que para sopesar el fenómeno de Kaiser es necesario observar la dinámica de las últimas elecciones presidenciales y la volatilidad en el ascenso de las candidaturas. Por lo que “hay que ver si eso es sostenible en el tiempo, si se consolida o no”.

El consejero político de Kast también indicó que es necesario prestar atención a la definición de las primarias por parte de Chile Vamos, considerando que desde republicanos ya confirmaron que irán directo a primera vuelta.

“Yo creo que Chile Vamos no va a ir a primarias con Kaiser solo, no lo van a invitar si no es amplia. Y como nosotros no vamos a participar de esa primaria, creo que no le conviene a Evelyn Matthei, porque en una primaria vota un grupo muy acotado, y mucha gente que ve la novedad puede influir y perfectamente (Kaiser) podría ganarla. Sichel le ganó a Lavín, cuando Lavín estaba consolidado durante tanto tiempo”, advirtió.

En esa línea, Valenzuela reiteró que “Joannes Kaiser puede ganarle a la exalcaldesa, porque no es sólo el voto desilusionado, que lo ve como una novedad, yo creo que impacta. Hay gente que a propósito del voto obligatorio ha sido introducida en las últimas elecciones y que está pensando en alternativas”.

Hasta ahora, Kaiser se ha mostrado disponible para una eventual primaria. No obstante, tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Chile Vamos para aprobar la reforma previsional, manifestó su descontento con la negociación, por lo que “reconsideraría seriamente” esta opción si es que el proyecto avanza.

Por otro lado, si es que el abanderado del Partido Nacional Libertario decide ir directo a primera vuelta, sí es un escenario que despierta incomodidad en el mundo republicano, porque en un contexto de voto obligatorio tendrían que disputar el respaldo del electorado más duro.

“El Estado es como un administrador de condominio”: cómo se perfila el Partido Nacional Libertario

Aprovechando el vuelo de las encuestas, esta semana Johannes Kaiser presentó a los cuatro diputados que se sumaron al partido en formación, Nacional Libertario, equipo con el que espera tener mayor influencia en la agenda legislativa. Se trata de los parlamentarios Gonzalo de la Carrera, Gloria Naveillán y Cristóbal Urruticoechea, exmilitantes del Partido Republicano, además de Leonidas Romero, quien antes pertenecía a Renovación Nacional.

“Esperamos, por supuesto, que este grupo se vaya ampliando en dirección al próximo año, al punto de tener un comité propio, una bancada propia en el Congreso”, dijo Kaiser en la presentación de sus ahora compañeros de partido ante la prensa.

Los cinco diputados se han visto involucrados en diversas polémicas y declaraciones públicamente cuestionadas, relativas al negacionismo en dictadura, comentarios transfóbicos y contra políticas de género, mal uso de recursos públicos, entre otros temas.

Lo cierto es que la confirmación de un nuevo partido de ultraderecha en Chile instala preguntas respecto a las diferencias político-ideológicas entre el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, y sobre cómo estos proyectos buscarán disputar electorado en los próximos comicios presidenciales y parlamentarios .

En su sitio web, Kaiser señala que “sus ideas paleolibertarias lo sitúan en la derecha conservadora en lo social, es minarquista respecto del rol del Estado (un Estado mínimo) y liberal en lo económico”. También se define como “defensor de las libertades y derechos individuales”, y por lo mismo es partidario de la pena de muerte y ha promovido el derecho a portar armas en defensa propia. También ha defendido la dictadura de Augusto Pinochet y lo ha comparado con la figura de Bernardo O’Higgins.

En materia de seguridad, Johannes Kaiser ha instalado un relato similar a republicanos con su “política de shock”. Respecto al control migratorio, por ejemplo, es partidario de cerrar las fronteras e instalar “campamentos de refugiados” para retener a personas irregulares.

El momento de quiebre entre el Partido Republicano y algunos de sus parlamentarios como Kaiser se produjo durante el segundo proceso constitucional, cuando la colectividad fue mayoría en la conducción del debate y apostó por un cambio en la Carta Fundamental.

“La razón por la cual muchos republicanos nos tensionamos con el partido fue porque, en nuestra opinión, adoptó y defendió crear una constitución más transversal, adoptó una postura mucho más de izquierda que la que nosotros estábamos dispuestos a tolerar”, dijo Kaiser en esa oportunidad.

Respecto a sus diferencias con José Antonio Kast, ha señalado que el líder republicano es “más conservador”, mientras él se define como “libertario”.

“Creo en el Estado mínimo, creo en el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas. (…) No diría que soy más liberal en lo valórico porque soy socialmente muy conservador. Lo que pasa es que yo no creo en el Estado como arma para imponer mi visión. El Estado es como un administrador de condominio”, afirmó.