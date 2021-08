ANFP entrega fecha para el regreso del público a los estadios: Colo Colo y la Universidad de Chile aún no presentan solicitud al Mindep

Se acerca la fecha que más esperaban los hinchas del fútbol: el retorno del público a los estadios. Así lo adelantó el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, quien dijo que a mediados de agosto este hecho se concretará.

"Estamos muy próximos, hay muchos clubes que están adelantado. El 15 (de agosto) será el ansiado retorno a los estadios. Eso es seguro. En Fase 3 (del Plan Paso a Paso) será un 12,5 por ciento de los asistentes y en Fase 4 un 25", dijo Milad, quien este martes se reunió con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Para optar a este retorno, los clubes deben pasar una serie de fases en el marco del protocolo del Gobierno para la presencia de hinchas en las tribunas, presentado hace casi un mes. Todo parte por la solicitud formal de los clubes, la que debe ser aprobada por el Ministerio del Deporte. Una vez aprobada, el Ministerio de Salud deberá velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias y el Ministerio del Interior el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Una vez superado esto, se notificará a los clubes.

Sobre los equipos que no han presentado solicitudes para el retorno de la gente, como Colo Colo y Universidad de Chile, el timonel del fútbol chileno dijo que "hemos tenido reuniones con los clubes, ellos manifestaron algunas inquietudes sobre los criterios de responsabilidad para albergar hinchas, en el caso de que algunos hinchas no respeten la distancia o no usen la mascarilla".

"Hay algunos presidentes que no van a hacer la solicitud por sus responsabilidades con los abonados, por el hecho de no discriminar a nadie y también distribuir de mejor forma los espacios. Así también por el compromiso que tienen con los sponsors y con los asociados", cerró.

Los clubes que ya hicieron la solicitud formal y ya fueron aprobados son: Deportes Iquique, Deportes Puerto Montt, Deportes Santa Cruz, Huachipato, La Serena, O'Higgins, Palestino, Unión Española, Unión San Felipe, Universidad Católica, Santiago Wanderers, Everton y Ñublense.

Cobreloa, Rangers y San Marcos la presentaron, pero recibieron observaciones de las autoridades.

Además de Colo Colo y la Universidad de Chile, los clubes que aún no presentan su solicitud son: Barnechea, Antofagasta, Fernández Vial, Audax Italiano, Cobresal, Colchagua, Deportes Copiapó, Coquimbo Unido, Curicó, Deportes Colina, Deportes Concepción, Deportes Iberia, Deportes Temuco, Deportes Valdivia, General Velásquez, Unión La Calera, Lota Schwager, Magallanes, Melipilla, San Luis de Quillota, Santiago Morning, y la Universidad de Concepción.