Miguel Ángel Mujica, el problemático “patrón” de los Panamericanos 2023

El presidente del Comité Olímpico de Chile no es una persona sobre la que recaigan habitualmente los focos, aunque sí le gustan los aplausos y las fotos. Dueño de un carácter difícil, Mujica se mueve a su antojo, sabiéndose un intocable, porque en los hechos lo es. Ni ministros del Deporte o jefes de Estado lo pueden tocar y, desde ese podio –aseguran cercanos al mundo deportivo–, hace y deshace. En la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 cumple un rol fundamental, para bien y para mal. De hecho, varias de las renuncias que han sacudido a la organización desde ya hace algunos años, lo ubican a él como uno de los problemas.

El pasado 2 de junio, a 140 días del inicio de los Panamericanos y Parapanamericanos 2023 a realizarse en Chile, la organización del certamen sufría un duro golpe: la entonces directora ejecutiva de la Corporación Santiago 2023, Gianna Cunazza, renunció a su cargo luego de enfrentar duros cuestionamientos a su gestión. Su salida llamó especialmente la atención luego de que el mismo Presidente Gabriel Boric resaltara, un día antes, la importancia de la cita deportiva para el país.

A través de un comunicado, Cunazza agradeció la oportunidad y aseguró estar tranquila por lo entregado a la Corporación. “Solo puedo asegurar que siempre puse el interés de los Juegos por sobre cualquier interés personal, y que mi gestión estuvo regida todo el tiempo por principios de profesionalismo y probidad”, añadió, para volver a agradecer a las autoridades… salvo a una: el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica.

Dicha omisión en el agradecimiento, evitando referirse al COCh, fue deliberada. En otras renuncias o salidas de trabajadores, tampoco lo mencionan. Para muchos, el jefe o, más bien, el “patrón” del Comité Olímpico de Chile es un problema.

Según fuentes conocedoras de la interna de la organización de los Panamericanos y Parapanamericanos, el problema sería el trato de “patrón de fundo” de Mujica, que trata mal a los que tiene por debajo en la escala jerárquica, lo que lo tiene en el foco de los problemas que han plagado a la organización de la cita deportiva, los cuales no son recientes, pues datan de anteriores gobiernos. Y como no es una persona sobre la que recaigan los focos habitualmente, todo lo que hace queda en un segundo plano.

A saber: la presentación de la ciudad sede de una competencia, en este caso, los Panamericanos y Parapanamericanos, la hace el COCh, que él preside, donde invita a participar al Estado de Chile. Es también secretario general en la Organización Deportiva Suramericana (Odesur); y es parte del comité ejecutivo de Panam Sports, la Organización Deportiva Panamericana que lleva más de 70 años liderando el Movimiento Olímpico de las Américas y que cada 4 años elige la sede de los próximos Panamericanos. Es decir, todo ronda alrededor suyo.

Conocedores de la interna de la organización afirman que, precisamente, Mujica sabe que tiene el poder y que por eso actúa de forma “violenta”, como señala una de estas personas, lo que “lo lleva a tomar malas decisiones”, como ser una piedra de tope para los distintos directores ejecutivos que buscaban traer a su gente de confianza para realizar los trabajos, pero se negaban y finalmente los terminaban evaluando mal; o crear un ambiente tenso y de miedo entre los trabajadores, porque se saltaba conductos regulares de información y recurría directamente a los gerentes generales, entre otros ejemplos a los que tuvo acceso El Mostrador.

“Una cacería de brujas”, describe otro conocedor de la interna, como el caso de una persona de alto nivel que buscaban sacar porque no hacía su trabajo, pero pagándole un año de indemnización para evitar que hiciera denuncias. “Los problemas con él son desde el aparato olímpico y desde el público, ya que efectivamente se le conoce como un señor apatronado que entiende bien su inamovilidad, ya que maneja muy bien a las federaciones y sus votos”, añade otra persona conocedora de la interna.

“La parada del Comité Olímpico en la organización de los Panamericanos siempre fue como de defender su feudo y, para eso, no tenían ni un tapujo en bloquear acuerdos”, afirman las fuentes, quienes agregan que, para esto, Mujica inventaba distintas justificaciones que para ellos no tenían sentido. Además, se encargaba de filtrar información a la prensa para “desestabilizar a la organización” y a los trabajadores con los que no tenía relación. “Le importaba una raja que todo el directorio estuviera de acuerdo, era lo de él. Y si no, armaba un escándalo”, señalan.

Problemas transversales

Mujica lleva como presidente del COCh desde el año 2017, vale decir, desde fines del segundo período de Michelle Bachelet, todo el período de Piñera y lo que lleva ahora el Presidente Gabriel Boric. Y en varios de ellos ha tenido problemas. En ese sentido, la partida de Cunazza es la última de un listado que comenzó por el año 2019, con la salida del entonces CEO de la Corporación, Eduardo della Maggiora –fundador de “Betterfly”, uno de los unicornios chilenos–, por diferencias con Mujica. Entre los rumores de pasillo de esa época, se afirmaba que Mujica ponía trabas a las iniciativas de Della Maggiora. Y que –afirmaron– al momento de la renuncia salió porque se negó a bajarse el sueldo. Pero él, como director, trabajaba ad honorem y manifestó su intención de seguir bajo ese formato.

Uno de los hechos más recordados fue la nula relación que tuvo con la exministra del Deporte de Piñera, Pauline Kantor, quien dejó su cargo el 28 de octubre del 2019, en el marco de las manifestaciones del estallido social. Pero su salida no se debió a eso, sino a su relación con Mujica. En efecto, en plena recandidatura de Miguel Ángel Mujica para continuar en la presidencia del COCh el año 2020, Kantor apoyaba a su rival, Jorge Pino. Mujica dijo a radio Cooperativa que “la carta olímpica señala la prescindencia de la política partidista. Si hay una intervención de una exministra, sobre todo de Deportes, creo que sería el error más grave que estaría sucediendo en el movimiento olímpico”. En este caso, de acuerdo a antecedentes, Kantor cuando era ministra intentó tener bajo su poder a Mujica, lo que no le resultó, situación que originó que Piñera se moviera y pusiera a Cecilia Pérez en la cartera del Deporte, alguien que ya había trabajado con presidente del COCh en el pasado.

Fuentes cercanas al exinquilino de Palacio, agregan que Sebastián Piñera sabía que Mujica se movía como un intocable y que no respondía a nadie, algo que al ex Mandatario le resultaba intolerable. Incluso –sostienen las fuentes– habría intentado sacarlo, aunque sin éxito. Para tener algún tipo de control sobre él, es que terminó poniendo a Cecilia Pérez a cargo del Ministerio del Deporte, sin embargo –dado que habían trabajado juntos–, la exministra, más que ejercer control sobre Mujica, se convirtió en su aliada, debido, en parte, a un sentido de pragmatismo que comparten.

En el año 2022, otra renuncia que golpeó a la Corporación Santiago 2023 fue la salida de Felipe de Pablo, entonces director ejecutivo. “Me voy tranquilo y con la satisfacción de haber cumplido con la misión encomendada hasta hoy. Hemos hecho un gran trabajo, valorado por los entes rectores de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, comunicó a su salida, sin –nuevamente– agradecer al COCh ni a Mujica, ya que a nivel interno se afirmaba que De Pablo quedó hastiado con Mujica, quien le hacía la vida imposible.

La respuesta de Mujica

El Mostrador se contactó con Miguel Ángel Mujica, quien respondió a las acusaciones de “patrón de fundo”, asegurando que “en más de 30 años como dirigente deportivo jamás he recibido una acusación de ese tipo”.

“Yo soy alguien que se toma el rol de presidente del Comité Olímpico de Chile con mucha seriedad y profesionalismo, buscando conseguir siempre lo mejor para nuestras federaciones y deportistas. Un proyecto de esta envergadura (Panamericanos y Parapanamericanos 2023) implica ser muy estricto y riguroso en la toma de decisiones, algo que a veces puede ser ingrato”, agregó.

Sobre si estas renuncias pueden afectar la organización de la cita deportiva, sobre todo en su recta final y considerando atrasos en obras, aseguró que “los Juegos Panamericanos son un enorme desafío para el país, el mismo Presidente Boric ha pedido que su organización y ejecución sean perfectas. Tenemos la posibilidad de concretar un hito histórico, es necesario estar a la altura. Creo que los cambios que ha tenido la Corporación en los últimos días van en esa dirección”.

A poco más de tres meses de la gran cita deportiva, solo homologable al Mundial de Fútbol de 1962, el estrés por llegar a tiempo y con todo en orden recorre cada uno de los estamentos ligados a la organización. Si algo no sale bien, muchas cabezas correrán, aunque todos coinciden que menos una: la del “patrón de los Panamericanos”, pese a que una parte muy importante de la responsabilidad del evento pasa por él.