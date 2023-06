“No tenemos nada”: a 140 días para Santiago 2023 renuncia la directora ejecutiva Gianna Cunazza

La organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 sumó otro contratiempo a tan solo cuatro meses de la cita. La directora ejecutiva de la Corporación, Gianna Cunazza, renunció a su cargo. Si bien, su nombre ya generaba discrepancias dentro del Gobierno por sus desprolijidades en la gestión, esto solo demuestra que el nombre de Chile está por caer en desmedro para el exterior. Esto porque el propio Presidente Gabriel Boric indicó ayer en la Cuenta Pública que la organización de Santiago 2023 es la más importante desde el Mundial de Fútbol de 1962, pero que confía en que será un evento con los más altos estándares de eficiencia y transparencia. Con las denuncias de bloqueo de fondos por parte del Instituto Nacional del Deporte, atrasos en las obras y creación de cargos nuevos como de un autoaumento, las palabras citadas ayer por el Mandatario de Carlos Dittborn: “Porque no tenemos nada, queremos todo”, quedarán en “no tenemos nada”.

A tan solo un día después de que el Presidente Gabriel Boric haya resaltado la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 en la Cuenta Pública, calificándolo como “el evento más importante desde el Mundial de Fútbol 1962”, este se quedó sin timón. La directora ejecutiva de la Corporación Santiago 2023, Gianna Cunazza renunció a su cargo luego de enfrentar duros cuestionamientos a su gestión.

La organización de Santiago 2023 no ha sido fácil para los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, puesto que se han enfrentado a la demora de las obras, así como el aumento del gasto para las distintas sedes del evento polideportivo. Sin embargo, Cunazza enfrentaba un gran problema: los bloqueos de recursos por parte del Instituto Nacional de Deportes (IND) a la corporación por la nula rendición de $50 mil millones.

También te puede interesar:

Desde el IND acusaban a la exdirectora ejecutiva de no rendir a tiempo el dinero, el cual no se ha solucionado y solo ha aumentado su monto de gasto con el correr de los días. Cunazza argumentó que el retraso se debió a problemas técnicos al registrar los montos en la Plataforma SISREC de la Contraloría General de la República. La rendición debía realizarse el 14 de abril de este año.

Asimismo, Cunazza se comprometió con resolver la situación durante las semanas posteriores al 14 de abril. “Esta situación no entorpece la gestión administrativa de la corporación ni el cumplimiento de los objetivos”, señaló en su momento.

El pasar de los días se encargó de demostrar que dicha tarea era más complicada de lo que se preveía y aún no hay rendiciones. Según consignó La Tercera, hay rendiciones pasadas que aún no han sido ingresadas al sistema del IND para que sean fiscalizadas, por lo que acusan más un problema de gestión que operacional.

Tras el rol que le entregó a la organización de este evento el Presidente Gabriel Boric el día de ayer en la Cuenta Pública para la imagen país, es que hoy se tuvo una de las reuniones más tensas en el directorio. El medio citado anteriormente precisó que Gianna Cunazza fue increpada por los otros miembros debido a las rendiciones y las desprolijidades administrativas del órgano que tenía a cargo.

Otras polémicas

El retraso de las obras y el aumento del costo de estas no son las únicas polémicas que ha tenido la organización de Santiago 2023, sino también irregularidades dentro de la propia corporación que tenía a su cargo.

Mientras estuvo en el cargo, Cunazza creó la Gerencia de Abastecimiento y Gestión de Contratos y las subgerencias de Planificación e Integración Parapanamericana, de Contraloría Interna, de Cumplimiento, de Deportes Panamericanos y de Comunicaciones y Comunidades. Estas áreas significan un aumento en los costos.

Desde El Deportivo de La Tercera, señalaron que la gerente de Abastecimiento y Gestión de Contratos (nueva área), Viviana Mora, comenzó a percibir una remuneración bruta de $6.973.815, de las más altas dentro del organismo. Sin embargo, el suelo más alto correspondía a la exdirectora ejecutiva, quien estaba recibiendo $9.586.446 brutos. El medio El Ágora, indicó que Cunazza se aumentó el sueldo mediante un anexo firmado por ella y exgerente legal, Jaime Millar (despedido).

Estos movimientos se realizaron sin el consentimiento del directorio, lo que acrecentó la molestia entre sus miembros. Desde el Mindep esperaban que el Gobierno confirme pronto su salida, pero pretendían que fuese ella quien de el paso al costado este viernes, lo que no sucedió, por lo que se trasladó todo para el martes para una votación, pero para evitar un papelón, finalmente renunció.

Santiago 2023 no tiene las mejores relaciones dentro de su organización, esto porque se esperaba que los miembros designados por la anterior ministra, Alexandra Benado (Elisa Araya, Marco Oneto, Caterín Bravo y Blanca Durán), dieran un paso al costado una vez que asumió Jaime Pizarro la cartera, pero no sucedió. Los problemas que se ha tenido que enfrentar el Mindep ha traído molestia en el Comité Olímpico y el gobernador de la RM, Claudio Orrego, quien no asistió hoy a la acalorada reunión.

El evento polideportivo más importante que ha organizado nuestro país nuevamente suma otra polémica lo que genera más incertidumbre que certezas en su realización. Y con el rol que le dio el Mandatario ayer, el nombre de Chile está en riesgo de caer en un desmedro y sumar y nuevo papelón.

Declaración

Gianna Cunazza tras su renunció emitió una declaración sobre su renuncia. “Por medio del presente comunicado, informo que he presentado mi renuncia voluntaria, la que se hará efectiva, a partir del día martes 6 de junio. Es un día lleno de emociones, pero, ante todo, siento tranquilidad y agradecimiento”.

Aseguró mantener tranquilidad por lo entregado a la Corporación, que, según ella, tiene casi listo la preparación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

“En este año y dos meses de gestión hemos tenido avances significativos. Pasamos de 150 a casi 1.000 trabajadores y trabajadoras, conseguimos una ejecución presupuestaria del 100% el año 2022, se conformó un equipo profesional de primer nivel, elaboramos un plan estratégico y un plan de legado que permitirá que este evento deje una huella para nuestro país, alcanzamos adjudicar casi el 90% de licitaciones necesarias para ejecutar los Juegos, conseguimos tener un grupo de cerca de 30.000 voluntarios y voluntarias, y avanzamos significativamente en la democratización y descentralización del deporte, gracias a la definición de un plan de recintos que llegará a distintos sectores del país”, complementó.

Finalmente agradeció a las autoridades que confiaron en ella y aseguró que siempre puso el interés de los Juegos por sobre el personal con profesionalismo y probidad.