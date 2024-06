Desaprobó el debut: hincha inglés se queda dormido en estadio alemán y despierta a las 4 A.M.

Este domingo, la selección inglesa de fútbol debutó ante Serbia en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen, Alemania, por el inicio del Grupo C en la Eurocopa 2024.

Los “Tres Leones”, dirigidos por Gareth Southgate, vencieron a los serbios por un gol a cero con un tanto de Jude Bellingham. Sin embargo, lo demostrado en el campo de juego no dejó conformes a sus hinchas, quienes llegaron en masa a Alemania.

Tal fue el caso de un hincha inglés que, aparentemente insatisfecho con el encuentro, decidió quedarse dormido en el recinto donde juega el Schalke 04.

El problema surgió cuando, al despertar, se percató de que eran las cuatro de la mañana y estaba encerrado en un estadio vacío. Al parecer, los guardias de seguridad no se percataron de la presencia de este fanático que desaprobó el debut inglés.

An England fan woke up at 4am in an empty stadium 🤣🙈🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

pic.twitter.com/CaGiouthVp

— Out Of Context Euro2024 (@NoContextEPL) June 17, 2024