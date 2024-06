Gareca:”Siempre es especial enfrentar Argentina, aunque esté totalmente enfocado en Chile”

El argentino Ricardo Gareca, técnico de la selección chilena, admitió en la previa a su enfrentamiento contra la selección albiceleste, en la segunda jornada del Grupo A de la Copa América, que aún siente como algo especial enfrentarse a su país.

Pese a que como exseleccionador de Perú ya se enfrentó en cuatro ocasiones a su país, Gareca, aseguró que para él siguen siendo partidos especiales. “Siempre es especial enfrentar a Argentina. Más allá de su importancia, para mí siempre es especial, no es común, lo vivo intensamente, aunque esté totalmente enfocado en la selección de Chile”, dijo.

El técnico, que como jugador vistió la albiceleste y marcó el gol que clasificó a Argentina al Mundial de México 1986, que encumbraría a Diego Maradona, afirmó que su profesionalidad no le impide tomarse estos partidos como algo distinto.

“El día del partido no recibo mensajes, hasta después no lo enciendo, pero tengo cantidad de amigos y familia que lo comentan. Y eso no cambia nada. Mi familia viene y se pone la camiseta de Chile. No cambia nada, vamos a ser argentinos toda la vida pero yo doy todo como profesional, no significa que no sea especial”, destacó.

¿Y qué partido visualiza? Gareca ve a dos equipos que querrán llevar la iniciativa y, aunque admite que La Roja deberá tomar precauciones, espera que mantenga su forma de juego.

Sobre cómo frenar a Leo Messi, el ‘Tigre’ afirmó que no partidario de “marcaciones personales”, sino que “habrá que tomarlo por donde se mueve”, lo que es complicado por la habilidad del capitán argentino.

Gareca señaló que no conoce al entrenador argentino, Lionel Scaloni, más allá de los saludos antes de los partidos, pero que siente “un gran respeto y admiración por lo que ha hecho en la selección que ha sido excelente”.

“Argentina cuando ataca es muy eficiente. Mantienen algo que adquirieron desde el comienzo y lo sostienen con eficacia y solidez, y en su convivencia, dentro del campo de juego se los ve unidos”, añadió.