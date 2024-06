Resumen 24 de junio Euro 2024: Italia en el final dejó eliminada a Croacia de Luka Modrić

Finalizó el Grupo B de la Eurocopa 2024 con emociones hasta el final en los dos duelos simultáneos: Albania vs. España y Croacia vs. Italia.

Con un final de infarto, Italia empató en los últimos minutos ante Croacia y aseguró su pase a los octavos de final, mientras que los croatas se despiden del certamen. Por otro lado, España venció por la mínima a Albania y clasificó con puntaje perfecto.

Resultados Euro 2024 del lunes 24 de junio

Albania 0-1 España

En el Düsseldorf Arena, España venció por la cuenta mínima a Albania, lo que le permitió clasificar con puntaje perfecto y primero en el Grupo B a los octavos de final. Los albaneses, por su parte, quedaron eliminados al finalizar últimos con un punto.

El tanto de la victoria fue obra de Ferran Torres a los 13 minutos del primer tiempo.

Croacia 1-1 Italia

El Red Bull Arena de Leipzig fue testigo de un emocionante duelo entre croatas e italianos. A Croacia solo le servía el triunfo para soñar con los octavos de final, mientras que a Italia el empate le servía si Albania no goleaba a España.

Finalmente, fue un empate a un gol con las anotaciones de Luka Modrić a los 55′, luego de fallar un penal a los 54′ que fue repelido por Gianluigi Donnarumma. Las ilusiones croatas se esfumaron cuando Mattia Zaccagni anotó el tanto del empate a los 90+8′, asegurando la clasificación italiana.

Posiciones finales del Grupo B