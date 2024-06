Cuándo y dónde ver los partidos de la Euro y Copa América de este martes 25 de junio

Este martes 25 de junio continúan las acciones de la Eurocopa y la Copa América. El certamen realizado en Alemania está en la última fecha de la fase de grupos para determinar quiénes avanzarán a los octavos de final. Por su parte, la competición que se lleva a cabo en Estados Unidos iniciará la fecha 2 de la fase de grupos.

En la Euro 2024 se cierran este martes los Grupos C y D. En el Grupo C se encuentran Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia y Serbia; por otra parte, en el Grupo D están Francia, Polonia, Países Bajos y Austria.

En tanto, el Grupo A de la Copa América tendrá su fecha 2. Este grupo está conformado por Chile, Argentina, Perú y Canadá.

Eurocopa

Grupo D

Las acciones de este martes comienzan a las 12:00 horas con los duelos del Grupo D en simultáneo. Por un lado, en el Signal Iduna Park se enfrentarán Francia y Polonia, mientras que en el Estadio Olímpico de Berlín jugarán Países Bajos contra Austria.

Los franceses vienen de empatar a un gol contra los neerlandeses y buscarán terminar primeros en su grupo, mientras que Polonia está obligada a sumar tres puntos ya que está prácticamente eliminada luego de caer 3-1 ante Austria.

Por otro lado, tanto Austria como Países Bajos se juegan parte de la clasificación en un partido directo, ya que solo los separa un punto de diferencia.

Francia vs. Polonia: 12:00 horas (Chile) – Transmite Star+

12:00 horas (Chile) – Transmite Star+ Países Bajos vs. Austria: 12:00 horas (Chile) – Transmite ESPN y Star+

Grupo C

En este grupo puede pasar cualquier cosa, ya que los favoritos no han convencido a la afición y las diferencias de puntaje no son significativas. Inglaterra es puntera, pero no convence tras su empate ante Dinamarca, que no ha podido sumar tres puntos. Por otro lado, Serbia y Eslovenia empataron en la última fecha.

Inglaterra se enfrentará con Eslovenia en el Cologne Stadium de Colonia con la urgencia de demostrar un mejor juego, mientras que los eslovenos buscarán dar la sorpresa y sumar tres puntos. Los ingleses tienen cuatro puntos, mientras que Eslovenia solo tiene dos.

En el Allianz Arena de Múnich, Dinamarca jugará contra Serbia en un duelo en el que ambos necesitan sumar tres puntos para avanzar a la siguiente ronda. Los daneses solo suman dos puntos, mientras que los serbios tienen uno.

Inglaterra vs. Eslovenia: 15:00 horas (Chile) – Transmite ESPN y Star+

15:00 horas (Chile) – Transmite ESPN y Star+ Dinamarca vs. Serbia: 15:00 horas (Chile) – Transmite Star+

Copa América

Grupo A

Este martes comienza la segunda fecha de la fase de grupos del certamen disputado en Estados Unidos con dos duelos atractivos: Perú vs. Canadá y Chile vs. Argentina.

Desde las 18:00 horas, en el Children’s Mercy Park de Kansas City, Perú se enfrentará a Canadá en búsqueda de sumar sus primeros tres puntos luego de empatar contra Chile. Por otro lado, los canadienses vienen de perder ante Argentina por dos goles a cero.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey nuevamente recibirá un duelo entre Argentina y Chile tras la final de la Copa Centenario 2016. Ahora, las circunstancias son totalmente distintas, ya que los trasandinos son los actuales campeones del mundo y vienen de ganar en su debut contra Canadá. Por otro lado, La Roja no tuvo un gran debut contra Perú (0-0), pero buscará demostrar el sello de Ricardo Gareca.