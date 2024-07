Histórica: Kristel Köbrich concretó su sexta participación en JJOO en París 2024

Síntesis generada con OpenAI

Kristel Köbrich, nadadora chilena, concretó su sexta participación en los Juegos Olímpicos en París 2024, quedando en la 14ª posición en los 1500 metros libres con un tiempo de 16’10″13. A sus 38 años, no logró clasificar para la final, pero no descarta competir en Los Ángeles 2028. Köbrich compitió anteriormente en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. En declaraciones, reconoció no haber alcanzado sus expectativas y espera mejorar para futuras competencias.

