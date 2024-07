La mejor del Team Chile: Macarena Pérez logra el 5° lugar en BMX Freestyle en París 2024

La representante del Team Chile en ciclismo BMX Freestyle, Macarena Pérez, logró el quinto lugar en la categoría esta mañana durante la competencia realizada en la Plaza de la Concordia en los JJOO de París 2024, alcanzando así el mejor desempeño de los nacionales en el evento.

La atleta nacional de 27 años alcanzó el diploma olímpico al conseguir en su segunda carrera una puntuación de 84,55, quedando a sólo 4,25 del bronce que en esta ocasión recayó en la australiana Natalya Diehm, con 88.80 puntos. La plata se la llevó Perris Benegas (Estados Unidos) con 90.70 puntos mientras que el oro se lo llevó a China Yawen Deng, con 92.60.

“Lo disfruté, di lo mejor de mí. Me fue mejor de lo que esperaba. Tenía un par de cositas que quise hacer, pero ¡ah!, es lo que puedo decir. Estuve muy cerca de hacerlo, me faltó un poco más de confianza, de entrenamiento en esos trucos, pero estuvo la intención y me fue muy bien sin esos trucos de todas maneras, así que súper feliz”, comentó la rider nacional.

Su desempeño la eleva a la mejor actuación de un ciclista nacional en la historia de los Juegos Olímpicos, reconocimiento que comparte con Mario Masanés quien quedó también en el 5° lugar durante los 1000m sprint en los Juegos Olímpicos de Londres 1948.