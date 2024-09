Pablo Milad: ANFP no tiene “herramientas para saber si esa persona es delincuente o no”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reconoció que no tienen herramientas para saber si las personas sancionadas para el ingreso a los estadios son delincuentes o no. Esto, a raíz de la polémica que se generó luego de que se revelaran nexos entre barristas de la Universidad de Chile y el crimen organizado. En este punto, la ANFP fue criticada luego de ser vinculada al levantamiento de sanción a Maikool Muñoz, hincha de los azules involucrado en un homicidio.

De acuerdo a lo que sostuvo el reportaje de Canal 13, “el 30 de enero de 2024 este señor Maikool tuvo una denuncia de Carabineros por una presunta agresión a un guardia de seguridad. Después de eso fue incorporado e investigado por la Fiscalía. El Juzgado de Garantía lo dejó sin efecto, o sea no hubo ningún procedimiento judicial con él”.

Al recordarle que Maikool Muñoz está involucrado en casos de homicidio, Milad fue categórico al sostener que “eso no tiene nada que ver con el fútbol”.

“Lo otro que pasó es que fue incorporado en el artículo 102 (derecho de admisión) y la misma persona solicitó que lo sacaran. Lo que tenemos que hacer, y se hace normalmente con todos, es primero verificar quién hizo la denuncia al 102, que se hizo, se comunicó directamente con Coquimbo, porque era organizador de este amistoso, y él dijo que ellos no habían hecho la denuncia”, dijo.

“También se preguntó al jefe de seguridad, a la empresa del evento que realizó el partido, y ninguno había realizado la denuncia para el derecho de admisión. Se solicitaron los documentos legales del proceso que se hizo con esta persona y posteriormente, con la solicitud de esta persona, se solicitó a Estadio Seguro y Carabineros si había alguna objeción en cuanto al derecho de admisión y ellos dijeron que no tenían ninguna denuncia ni ninguna prohibición de ingreso a los estadios”, aclaró.

En esa línea, Milad postuló que fueron “Estadio Seguro y Carabineros” quienes “dieron el vamos, esta persona presentó todos los papeles de que no tenía ningún antecedente correspondiente al hecho que fue denunciado a la Fiscalía y también al Juzgado de Garantía que lo absolvieron completamente”.

“Nosotros no somos la Fiscalía, tenemos dos aspectos de prohibición del estadio, que es el 101, por tribunales, y el 102, por derecho de admisión, denunciado por Carabineros, jefe de seguridad y el organizador del evento. No tenemos más herramientas para saber si esa persona es delincuente o no es delincuente”, cerró.