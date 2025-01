Representante vs Aníbal Mosa: caso Maximiliano Falcón complica pretemporada de Colo Colo

El representante de Maximiliano Falcón, Gerardo Arias, se refirió a las críticas que ha recibido el defensor de Colo Colo esta última jornada, luego de que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, afirmara que llegó una oferta por el uruguayo y que tendría la intención de abandonar el Monumental.

Según Gerardo, en una entrevista concedida a Cooperativa Deportes, el jugardor está “muy afectado” por la situación y que no se referirían al tema hasta que Mosa aclare la situación.

“La pelota la tiene Aníbal, que fue quien dio la nota y presentó toda la versión de que hay una oferta, hablen con él y que él les diga la verdad de esto”, señaló en la entrevista.

El presidente de Blanco y Negro se refirió a la posible salida de Maxi Falcón, luego de ser consultado por la prensa. “Por mí que no se fuera nunca, pero los jugadores tienen proyecciones”, dijo en La Serena, lugar en donde Colo Colo se encuentra haciendo su pretemporada.

Las críticas hacia Falcón

Opiniones sobre la decisión que estaría tomando el “Peluca” no faltaron. El ex jugador de Colo Colo, Patricio Yáñez, se refirió al tema en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura diciendo: “No es momento para irse. Independiente de los deseos, Falcón se quiere ir y hay que respetar eso. Pero irte en el año del centenario a jugar la pichanga de la MLS… yo me quedo en Colo Colo”.

Pese a que Anibal Mora no se refirió profundamente al tema, en el citado medio se dijo que la oferta habría llegado desde la Mayor League Soccer de Estados Unidos. Es por ello que Yáñez sostuvo: “Quizás quiere nacionalizarse gringo, jugar allá. Pero yo no cambio a Colo Colo por la liga americana. Pero entiendo el proceso familiar, más allá de lo futbolístico”.

Lo último que dijo Gerardo Arias respecto al tema fue: “Vamos a tratar de seguir los pasos de Aníbal Mosa, que es el jefe de Colo Colo, para ver qué hace y qué hacemos”. Diciendo que “ojalá que sea un buen futuro para todos, para Colo Colo y para Maxi Falcón”.