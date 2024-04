ClicAM: Huachipato anuncia que retomará operaciones tras aumento en sobretasas a acero chino

Huachipato anuncia que retomará operaciones tras aumento en sobretasas a acero chino

Este domingo, la empresa siderúrgica Huachipato anunció que retomará sus operaciones, tras la confirmación del aumento de las sobretasas al acero de origen chino. A través de un hecho esencial, la compañía valoró la decisión de la comisión Antidistoriciones y anunció que mientras se mantengan vigentes los niveles de sobretasas anunciados, podrán ser competitivos. El sábado el organismo antidistoriciones había anunciado que elevó hasta un 24,9% el porcentaje aplicado a las barras de acero para fabricar bolas de molienda, producto que elabora la filial del grupo CAP, lo que en la práctica iguala la cifra de 25% que solicitaba Huachipato para revertir la suspensión indefinida de la siderúrgica, adoptada por el directorio de la usina el 20 de marzo.

Por otro lado, el sábado la compañía Elecmetal, empresa que importa acero desde el gigante asiático, rechazó las acusaciones de dumping en el producto que ellos comercializan y criticó el cambio de criterio de la comisión antidumping.

Hoy comienza juicio a los Gallegos con inédito dispositivo de seguridad

En medio de un gran despliegue policial y de gendarmería, se inicia hoy el juicio al grupo delictual Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua, que desplegó toda su violencia en la ciudad de Arica. La Corte Suprema el viernes decidió dejar sin efecto un dictamen de la corte de apelaciones de la ciudad que implicaba hacer el juicio presencialmente, lo que significaba trasladar a detenidos de alta peligrosidad hacia el tribunal de Arica y que, por razones de seguridad, Gendarmería tiene detenidos en distintos penales del país, incluso en Puerto Montt. De esta forma, la suprema determinó que los detenidos que están en distintas cárceles permanezcan ahí y el inicio del juicio se haga de forma semitelemática. Hay 38 acusados de alta peligrosidad, de los cuales 11 arriesgan presidio perpetuo y son más de 50 testigos.

Aunque tal y como señala un artículo de portada de El Mostrador, hay que esperar a las maniobras de la defensoría penal pública que hoy podrían complicar el inicio del juicio. Ya que las solicitudes hechas por la defensoría en las últimas dos semanas han ido complicando el inicio y se estima que hoy pedirá revisar las prisiones preventivas de los imputados antes del inicio del juicio, lo que podría inhabilitar a los tres magistrados, retrasando nuevamente su comienzo

Oposición se mantiene dividida ante censura a la mesa de la cámara

Para hoy está previsto que la Cámara de diputados vote la censura contra la nueva mesa directiva encabezada por Karol Cariola. La acción fue presentada por parlamentarios del partido republicano y del partido social cristiano por la supuesta intervención del ministro Álvaro Elizalde al ofrecerle al diputado Gaspar Rivas la Vicepresidencia. Cosa que Rivas primero reconoció y luego cambió su versión. Anoche en Tolerancia 0 el ministro volvió a negar el ofrecimiento.

Pero no está claro en la oposición si estarán todos los votos, ya que hay sectores de Chilevamos que han catalogado la petición como poco seria. Sin embargo, desde los principales partidos se ha comprometido el voto a favor de la censura. Demócratas y Amarillos aun no definen su voto y Karen Medina, la única representante del PDG que queda en el Congreso, anunció el viernes que no están los votos.

Ministra Vallejo pide a empresarios poner “la evidencia antes que la retórica” en la gestión del gobierno

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en conversación con el programa Mesa Central, negó las acusaciones de intervencionismo por parte de La Moneda en la cámara a raíz del lio entre el ministro Elizalde y el diputado Gaspar Rivas.

La ministra de la Segegob también abordó los coletazos tras las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien acusó a grupos empresariales de intentar “aportillar” la tramitación del pacto fiscal. “Existen algunos sectores a los cuales yo llamaría a poner más en el centro la evidencia que la retórica, porque se instala como una anteojera ideológica que, por ser gobierno izquierda, no estamos por el crecimiento, no queremos alianza público-privada, pero la evidencia dice todo lo contrario”, dijo Vallejo.

Diputado Ramírez asegura que Mario Desbordes es candidato de RN

Temprano este domingo el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, había declarado que la figura de Mario Desbordes, quien anunció su candidatura para el municipio de Santiago, era el candidato de Renovación Nacional, dejando en claro que por el momento no representa a los intereses de la UDI. Sin embargo, durante la noche, el presidente del senado, José García Ruminot en entrevista con CNN Chile aseguró que el exministro de Defensa es el “candidato de Todo Chile Vamos”.

Edmundo González Urrutia acepta ser candidato de oposición en Venezuela

El diplomático Edmundo González Urrutia, aceptó este domingo ser el candidato de la oposición venezolana en las presidenciales. Al momento de ser designado como sucesor de la líder opositora María Corina Machado los partidos que apoyaron su nominación denuncian problemas para formalizar su apoyo. Machado, favorita en las encuestas, pero inhabilitada por el chavismo para ejercer cargos públicos, expresó el sábado su respaldo al diplomático, quien lleva más de una década trabajando como estratega en la coalición opositora más importante del país.

Este lunes se inicia juicio por soborno en contra de Donald Trump

El juicio por soborno contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, comenzará este lunes en Nueva York, después de que el viernes concluyera el proceso de selección del jurado. El proceso arrancará así después de que un juez del tribunal de apelaciones de Nueva York denegara el viernes una petición de última hora del exmandatario de detener el juicio y trasladarlo a una sede diferente alegando que no sería tratado de forma justa.

La Fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental, dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels para comprar su silencio y que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016. El magnate justificó este pago como parte de sus gastos legales.